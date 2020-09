Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (09.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Populäre chinesische Apps wie TikTok und Tencents WeChat würden zunehmend Inhalte in den USA und anderen Ländern zensieren. Zu diesem Fazit würden die Autoren eine Studie gelangen. Unterdessen versuche China auf politischer Ebene die Kontrolle über die Datenschutz-Diskussion zu erlangen. Auch für Tencent-Investoren eine spannende Situation.Auf WeChat würden Inhalte von Hongkonger Demokratie-Aktivisten und Nachrichten der Botschaften der USA und des Vereinigten Königreichs zensiert. Die App TikTok blende in fast allen Ländern Wörter aus, die auf bestimmte politische oder sexuelle Orientierungen würden schließen lassen. Das melde das Australian Strategic Policy Institute.Unterdessen habe China diese Woche globale Datenschutzregeln vorgeschlagen. Diese sollten verhindern, dass sich ausländische Regierungen bei Daten bedienen dürften, die im Ausland gespeichert seien. Das sei eine Reaktion auf Vorwürfe der Trump-Administration, China würde mit Apps wie WeChat Chinesen im Ausland ausspionieren.TikTok-Betreiber ByteDance betone, das Unternehmen speichere seine Daten auf Servern mit Standort im Ausland und rücke keine Daten an die chinesische Regierung heraus.Solange allerdings keine konkreten Ergebnisse vorliegen, können Investoren das Thema gelassen sehen - zumal Tencents Umsätze im Ausland bislang ohnehin überschaubar sind, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link