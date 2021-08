Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

49,64 EUR +5,17% (18.08.2021, 17:11)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Heute habe auch der chinesische Technologie-Konzern Tencent die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht.Mit einem Quartalsumsatz von CNY 138,3 Mrd. seien die Erwartungen relativ genau getroffen worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz damit um 20% höher ausgefallen. Auch auf Halbjahressicht habe der Umsatz im Vergleich zu 2020 um 23% auf CNY 273,6 Mrd. erhöht werden können. Mit einem operativen Gewinn von CNY 42,8 Mrd. seien auch hier die Analystenschätzungen von im Schnitt CNY 40,4 Mrd. übertroffen worden.Zurückzuführen seien diese Zahlen vor allem auf die Wachstumsraten von 40% im FinTech-Bereich sowie einem Wachstum von 12% im Gaming-Bereich und 23% mehr Umsatz durch Online-Werbung.Kursreaktion: Der ADR in Frankfurt reagiere aktuell mit einem Plus von 2,7% auf die Veröffentlichung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity