Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

39,585 EUR -6,20% (12.03.2020, 15:14)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

39,00 EUR -7,88% (12.03.2020, 14:39)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Wenn es um Mobile Games gehe, sei der chinesische Konzern Tencent die unangefochtene Nummer Eins. Noch. Denn mit ByteDance - das mit rund 78 Milliarden Dollar wertvollste Start-up der Welt - schicke sich ein Konkurrent aus dem eigenen Land an, die Vorherrschaft anzugreifen. Das setze der Tencent-Aktie zu - sie verliere um die vier Prozent.Erst der jüngste schwarze Montag am 9. März habe für fallende Kurse gesorgt. Nun werde der Sinkflug dadurch beschleunigt, dass der rasant wachsende Konkurrent ByteDance mit dem Mobile Game Combat of Hero vier Tage hintereinander in Japan das am meisten heruntergeladene Game im AppStore und Play Store sei.Im für Videospiele besonders affinen Markt Südkorea habe das Game auf Platz drei gestanden. In China selbst habe das Spiel auf den Plätzen sechs bis zehn rangiert. ByteDance, zu denen auch die Trend-App Tik Tok gehöre, habe erst in diesem Jahr sein tausend Mann starkes Gaming-Department gegründet. In der Gerüchteküche munkle man von einem baldigen IPO.Tencent habe im Laufe der Corona-Quarantänen mit Hit-Titeln wie Honor of King, Mahjong oder Game For Peace die täglichen Nutzerzahlen überproportional steigern können. Auf dem PC habe der Internetriese mit League of Legends ein weiteres Top-Spiel im Portfolio und an weiteren IPs wird gearbeitet. ByteDances Tik Tok habe allein vier Millionen Nutzer in Deutschland und es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Anstrengungen in Asien global skalieren würden.Für den "Aktionär" bleibe Tencent als "Mutterschiff" unter den sozialen Netzwerken und Online-Games ein Standardinvestment im chinesischen Tech-Sektor. Die Konkurrenz des noch nicht an der Börse handelbaren ByteDance werde die Vormachtstellung Tencents vorerst nicht bedrohen. Aber der jüngste Erfolg zwinge den Internetgiganten zum Handeln, nachdem sich längere Zeit auf Erfolgsmarken ausgeruht worden sei. Die aktuelle Kursschwäche bietet sich als günstige Einstiegsgelegenheit an, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link