Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,80 EUR -3,06% (18.05.2022, 14:29)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

365,60 HKD -0,76% (18.05.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Seitdem Tencent an der Börse sei, habe es eine derart schwache Entwicklung noch nicht gegeben: Der Umsatz des Internet-Reisen sei im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr nur um 0,1 Prozent gewachsen und der Nettogewinn sei um satte 52 Prozent gefallen. Eine derart schwache Performance hätten die Analysten nicht erwartet.Tencent habe im ersten Quartal einen Umsatz von 135,5 Milliarden Yuan bei einem Nettogewinn von 23,4 Milliarden Yuan geliefert. Analysten hätten mit Erlösen in Höhe von 141,1 Milliarden Yuan und einem Nettogewinn von 29,3 Milliarden Yuan gerechnet. Insbesondere die Entwicklung unter dem Strich habe für Enttäuschung gesorgt, da sich Analysten einen positiven Effekt durch Verkauf von 14,5 Millionen Sea-Aktien aus dem Januar erhofft hätten.Das wirkliche Problem sei jedoch das kaum noch existente Umsatzwachstum, wozu insbesondere zwei wichtige Segmente beigetragen hätten.Erstens seien die Erlöse aus der Online-Werbung rund 18 Prozent auf 18,0 Milliarden Yuan zurückgegangen. Doch nicht nur eine immer striktere Regulierung seitens der Behörden, sondern auch eine schwächelnde Konjunktur habe hierzu beigetragen. Insbesondere die gerne auf den Tencent-Plattformen werbenden Einzelhändler hätten aktuell ein Problem. Ein Problem, welches sich im zweiten Quartal noch verschlimmern dürfte: Denn die chinesischen Einzelhandelsumsätze seien nach einem Rückgang im März von 3,5 Prozent im April sogar 11,1 Prozent eingebrochen. Darüber hinaus dürfte auch der Konkurrenzdruck seitens TikTok mit wachsenden Nutzerzahlen nicht abnehmen.Zweitens habe das wichtige Segment "Domestic Games" geschwächelt, welches um ein Prozent auf 33,0 Milliarden Dollar schrumpft sei. Die Geschäftsführung habe den Rückgang auf die Jugendschutzmaßnahmen zurückgeführt, die im vergangenen Jahr eingeführt worden seien und die Zahl der aktiven und zahlenden Nutzer beeinträchtigt hätten. So hätten die chinesischen Behörden beispielsweise die Online-Spieldauer für Jugendliche begrenzt.Für Zuwächse habe auch die größte Sparte "FinTech an Business Services" gesorgt, wo Tencent nicht nur seine Bezahldienste, sondern unter anderem auch seine Cloud-Angebote bündele. Das Segment habe um zehn Prozent auf 42,8 Milliarden Yuan zugelegt, obwohl bei den Bezahldiensten ein sichtbarer Einschnitt aufgrund der erneuten Corona-Lockdowns zu beobachten gewesen sei.Im zweiten Halbjahr habe Tencent durchaus das Potenzial sein Wachstum wieder anzukurbeln, nachdem die Spiele-Genehmigungen zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen hätten. Wie kräftig die Zuwächse ausfallen würden, dürfte jedoch stark von der Entwicklung der chinesischen Konsumausgaben abhängen - und hier stünden die Vorzeichen aktuell ganz klar auf Rot.Anleger lassen sich von den optisch günstigen Tencent-Aktien nicht verführen und halten weiterhin Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2022)