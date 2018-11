Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Für den gebeutelten chinesischen Highflyer gehe es aktuell wieder bergauf. Fundamental könne Tencent nach den Querelen mit den Regulierungsbehörden wieder punkten. "Der Aktionär" habe vor wenigen Wochen den spekulativen Einstieg mit einer ersten Position empfohlen. Jetzt sei die Bodenbildung charttechnisch bestätigt worden - doch die große Prüfung stehe noch aus.Die Quartalszahlen hätten den Wendepunkt für den Titel markiert. Seit März hätten die Gaming-Probleme die Performance bestimmt, doch die Q3-Zahlen hätten das Licht auf das brummende Werbegeschäft geworfen. Hier hätten sich die Anleger zwar gesorgt, dass sich die schwächere Konjunktur in China auf die Werbeumsätze niederschlagen könnte. Eine Angst, die sich aber als unbegründet erwiesen habe.Die Plattform WeChat liefere jetzt 1,08 Mrd. monatlich aktive Nutzer, die aktuell nur gering monetarisiert würden. Hier böten sich kurz- bis mittelfristige Chancen, das schwächelnde Gaming-Segment teilweise auszugleichen. In Q3 sei das Werbegeschäft um 47% gewachsen.Langfristig böten Payment-Dienste, Cloud und Künstliche Intelligenz weitere Chancen. Ein zweischneidiges Schwert, denn die hohen Investitionen in die Zukunftsgeschäfte würden sich wegen der Schwächen im hochprofitablen Gaming-Segment jetzt verstärkt bemerkbar machen.Das Sentiment drehe - das lasse sich auch am Chart ablesen. Nach einem Kursverlust von in der Spitze 45% (März bis Oktober 2018) habe Aktie diesen Abwärtstrend nun durchbrochen. In wenigen Tagen sei die 38- und die 50-Tage-Linie überwunden worden. Zudem habe der Titel den Widerstand bei 300 Hongkong-Dollar hinter sich lassen können. Charttechnisch stehe jetzt die nächste Prüfung an: die wichtige 90-Tage-Linie bei 318 Hongkong-Dollar. Gelinge hier der Ausbruch, sollte die Trendwende mittelfristig geschafft sein.Die erste Position, die "Der Aktionär" bei 31,66 Euro in Ausgabe 42/2018 empfahl, kann hier aufgestockt werden, so Benedikt Kaufmann. Auch im Musterdepot setze er auf die Tencent-Aktie. (Analyse vom 28.11.2018)