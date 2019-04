Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (08.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencent sollte den Zensur-Schock durch die Regulierungsbehörden im Mobile-Segment bald überwunden haben. Das neue Mobile-Game der Chinesen namens "Perfect World" starte stark und könne für Top-Erlöse sorgen. Der Erfolg gebe der Tencent-Aktie weiter Schwung.Laut Daten von Sensor Tower dürfte das Spiel nur einen Monat nach dem Release am 5. März über 100 Millionen Dollar erlöst haben. Damit sei es "Perfect World" gelungen, die absolute Nummer Eins "Honour of Kings" in Chinas AppStore in den ersten Wochen nach dem Release abzulösen - bis am 26.März "Honour of Kings" wieder die Spitzenposition übernommen habe.Doch nicht nur gemessen an den Umsätzen könne Tencent den Spitzenplatz in China behaupten. Bei den Download-Zahlen könne "PUBG Mobile" den ersten Platz für sich gewinnen. Der Grund, weshalb der bereits im Februar 2018 erschienene Erfolgstitel keine überragenden Erlöse einfahre, sei noch immer die fehlende Lizenz in China. Vor zwei Wochen habe Tencent-Präsident Martin Lau gesagt: "Wir haben es noch nicht geschafft, ein populäres Battle-Royale-Spiel zu monetarisieren."Die Umsatzeinbußen auf dem größten Markt seien enorm. Zum Vergleich: Außerhalb Chinas habe "PUBG Mobile" bereits 320 Millionen Dollar durch Mikrotransaktionen eingenommen - Tendenz steigend. Noch habe das Spiel sein Peak nicht überschritten. Gelinge es, eine Lizenz zur Monetarierung von den chinesischen Regulierungsbehörden zu erhalten, könnte das nicht nur zusätzliche Umsätze bringen, sondern auch die Aktie von Tencent noch einmal anschieben.Die starken Einnahmen von "Perfect World" würden zeigen, dass Tencent wieder in der Spur sei. Die Aktie dürften weitere erfolgreiche Releases im spannenden Mobile-Markt langfristig antreiben.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Tencent-Aktie, Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link