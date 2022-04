Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

43,01 EUR -1,69% (07.04.2022, 16:08)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

374,40 HKD -1,73% (07.04.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (07.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Nachdem chinesische Regulierungsbehörden die Fusion zwischen den beiden Live-Streaming-Diensten Huya und DouYu blockiert hätten und seit wenigen Wochen auch direkten Druck auf Streaming-Dienste ausüben würden, ziehe Tencent nun die Notbremse: Die Game-Streaming-Plattform Penguin Esports werde eingestellt.Am 7. Juni würden bei dem Dienst, der ähnliche wie Amazons Twitch Livestreams von professionellen Turnieren und Hobby-Spielern ausstrahle, die Lichter ausgehen. Der Schritt sei damit für Tencent der nächste große Rückschlag im Gaming-Geschäft.Der Internet-Riese dürfte damit weiteren Regulierungsplänen der chinesischen Regierung zuvorkommen. So habe das Wall Street Journal Ende März berichtet, dass geplant sei, gegen die heimische Streaming-Industrie vorzugehen, indem beispielsweise Zeitlimits für die Zuschauer oder Obergrenzen für die Spenden an die Streamer eingeführt würden.Gaming, in dem einige chinesische Offizielle nichts anderes als "Opium fürs Volk" und eine Gesundheitsgefährdung von Minderjährigen sehen würden, habe einen schweren Stand im Reich der Mitte. Nicht nur seien seit vergangenem Juli keine neuen Spiele auf dem Markt zugelassen worden, es bestünden auch strenge Grenzen für die Spieldauer sowie drastische Altersbeschränkungen.Einer der größten Spielekonzerne der Welt werde damit weiterhin von der eigenen Regierung in seinem Wachstumspotenzial beschränkt. Im vergangenen Jahr habe Tencent auf seinem Heimatmarkt, der früher zu den attraktivsten Märkten der Branche gehört habe, mit Videospielen nur noch ein Wachstum von sechs Prozent erzielt.Tencent habe sich zwar schon früh auf die internationalen Märkte konzentriert, um den Regulierungsdruck auf dem Heimatmarkt auszugleichen. Zudem habe der Konzern 2020/21 stark vom Corona-Gaming-Boom profitiert. Nachdem aber im vergangenen Quartal mit rund acht Prozent das langsamste Wachstum in der Unternehmensgeschichte vermeldet worden sei, verdüstere sich der Blick auf die Zukunft deutlich.Behalte die chinesische Regierung ihren Kurs bei, dürfte Tencents Gaming-Geschäft im laufenden Jahr sogar schrumpfen - internationale Expansion hin oder her. Die Einstellung von Penguin Esports zeige, dass das Management von Tencent wohl von weiteren Maßnahmen ausgehe und keine Zukunft mehr im Ausbau des heimischen Game-Streaming sehe.Bei derart trüben Aussichten auf eigentlich attraktiven Wachstumsmärkten halten die Anleger weiterhin Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)