Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

490,80 HKD +6,33% (10.08.2021)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

60,30 USD +4,42% (09.08.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (10.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Kurs der Tencent-Aktie heute rund 5 Prozent im Plus notiere, habe die Pekinger Staatsanwaltschaft ein zivilrechtliches Verfahren gegen den Konzern eingeleitet. Es gehe um den Jugendmodus von Tencents Allzweck-App WeChat. "Der Aktionär" mit einer kompakten Einschätzung, wie es jetzt weitergehen könnte.Die Volksstaatsanwaltshaft habe angekündigt, Organisationen zu unterstützen, die Tencent würden verklagen wollen. Es gehe um die Frage, ob der Jugendschutz bei WeChat womöglich nicht dem Gesetz zum Schutz von Minderjährigen entspreche.WeChat habe am Wochenende mitgeteilt, es habe ein Treffen mit Staatsanwälten und Aufsichtsbehörden gegeben, bei dem das Unternehmen aufgefordert worden sei, seine Zugangskontrollen für die App zu verstärken.Die aktuelle Entwicklung sei gewissermaßen die Fortsetzung der "Elektronische Drogen"-Geschichte aus der vergangenen Woche. Sie schade Tencents Image und könnte beispielsweise negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsbewertung des Unternehmens haben (Stichwort: ESG). Das heutige Plus bei der Tencent-Aktie sollten Anleger nicht überbewerten. Es dürfte sich vor allem um eine technische Gegenbewegung handeln. Der Kurs ist trotzdem massiv angeschlagen und die jüngste Negativnachricht dürfte auf Sicht der kommenden Wochen nicht die letzte gewesen sein, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2021)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:53,57 EUR +3,94% (10.08.2021, 08:48)