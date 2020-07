Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

60,90 EUR +2,56% (03.07.2020, 16:50)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

60,65 EUR +1,95% (03.07.2020, 16:31)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (03.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Beim Tech-Giganten laufe es eigentlich rund. Selbst wenn es mal zu Rechtsstreitigkeiten komme, gewinne in der Regel Tencent. Danach habe es zunächst auch diese Woche ausgesehen. Rund 2,3 Mio. Dollar habe ein Gericht auf einem Konto von Lao Gan Ma eingefroren, nachdem Tencent Chinas bekannteste Chilisoßen-Marke wegen Vertragsbruchs verklagt habe.Der Vorwurf: Lao Gan Ma solle für Werbung in Online-Games nicht die vereinbarte Summe gezahlt haben. Lao Gan Ma habe daraufhin dementiert, einen Vertrag mit Tencent abgeschlossen zu haben.Inzwischen habe die Polizei drei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Das Trio solle sich gegenüber Tencent als Marketing-Mitarbeiter des Chilisoßen-Herstellers ausgegeben und einen Stempel des Unternehmens gefälscht haben. Den Betrügern sei es anscheinend darum gegangen, im Rahmen des Werbegeschäfts von Tencent Promotion-Geschenk-Codes abzugreifen und diese weiterzuverkaufen.Tencents Social-Media-Abteilung habe selbstironisch reagiert und 1.000 Flaschen Chilisoße als Belohnung für Hinweise auf ähnliche Betrugsfälle ausgeschrieben.Davon unabhängig habe die Tencent-Aktie einen starken Lauf. Der Kurs habe in den vergangenen Tagen mehrfach neue Allzeithochs markiert. Kurzfristig könnte eine Verschnaufpause fällig sein, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Langfristig bleibe Tencent als führendes Tech-Unternehmen in China eine klare AKTIONÄR-Empfehlung. (Analyse vom 03.06.2020)