Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (15.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die Tencent-Aktie stehe vor der 400-Hongkong-Dollar-Marke und arbeite an einem erneuten Ausbruch. Bereits zwei Mal sei der Widerstand angelaufen worden. Die Analysten der Citigroup würden jetzt denken, dass mit "PUBG-Mobile" der Durchbruch gelinge.Die Citigroup habe das Kursziel der Tencent-Aktie von 430 auf 453 Hongkong Dollar angehoben. "Nach der Investoren-Konferenz sind wir noch überzeugter, dass es Tencent gelungen ist, ein schwieriges Jahr zu meistern und jetzt auf dem richtigen Weg ist, die nächsten Wachstumsmöglichkeiten am Schopfe zu packen", würden die Analysten in einer Studie vom Montag schreiben.Nach den lang anhaltenden Regulierungsproblemen sehe die Citigroup eine Monetarisierung des wichtigen Smartphone-Spiels "PUBG Mobile" in den nächsten Monaten als wahrscheinlich an.Die Umsatzeinbußen, die Tencent durch den Lizenzvergabestopp in China zu erleiden habe, seien enorm. Zum Vergleich: Außerhalb Chinas habe "PUBG Mobile" bereits 320 Millionen Dollar durch Mikrotransaktionen eingenommen - Tendenz steigend. In China seien die Einnahmen gleich Null.Dürfe Tencent "PUBG Mobile" in China monetarisieren, dürfte auch der Widerstand im Bereich 400 Hongkong Dollar gebrochen werden. Zu dem fundamentalen Kaufsignal komme dann noch ein charttechnisches hinzu."Der Aktionär" meint: Gewinne in der Erholungsrally laufen lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link