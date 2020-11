Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Chinas Big-Tech-Konzern veröffentliche demnächst seine Quartalszahlen. Im Vorfeld sei das japanische Finanzunternehmen Nomura optimistisch, dass Tencent mit seinen Ergebnissen die Erwartungen übertreffen werde und schraube das Kursziel von 655 HKD (Honkong-Dollar) auf 703 HKD nach oben. Die Begründung klinge durchaus plausibel: Der Umsatz im Bereich Online-Gaming sollte erneut wachsen und könnte von "League of Legends"-Beliebtheit außerhalb Chinas profitieren. Außerdem sei eine Stabilisierung beim PC-Gaming zu erwarten. Zudem gehe Nomura von einem Aufschwung bei den Werbeerlösen aus. Und Tencent habe zwar aufgrund von Projektverschiebungen eine Abschwächung im Cloud-Geschäft in Aussicht gestellt, trotzdem sei in der Cloud- und Fintechsparte mit einem Umsatzwachstum von 26% zu rechnen."Der Aktionär" teile Nomuras Optimismus: Positive Überraschungen würden bei Chinas Big-Tech-Unternehmen eigentlich zum guten Ton gehören. Und nachdem China überraschend gut durch die Corona-Krise gekommen sei und Digitalisierung ohnehin eine Beschleunigung erlebe, sei eigentlich nicht davon auszugehen, dass Tencent mit den kommenden Zahlen enttäuschen werde. Die Tencent-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:67,20 EUR +2,36% (02.11.2020, 21:03)