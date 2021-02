Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (05.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Nachdem die Tencent-Beteiligung Kuaishou heute ein extrem erfolgreiches IPO in Hongkong gehabt habe, könnte schon bald die nächste große Notierung in der asiatischen Finanzmetropole folgen. Darauf würden Insiderberichte hindeuten. Um eine echte Premiere würde es sich für das Unternehmen dahinter allerdings nicht handeln. Es gehe nämlich um die Musiksparte von Tencent, die bereits börsennotiert sei. Der chinesische Technologieriese wolle Tencent Music mit einer Zweitnotierung auch in Hongkong für den Handel zulassen. Das solle bis zu 5 Mrd. USD einspielen.Der Börsengang könnte schon in diesem Jahr erfolgen, berichte Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die geplante Größe des Börsengangs und der Zeitplan könnten sich aber noch ändern, habe es geheißen.2018 habe der Börsengang der Tencent Music Entertainment Group an der Wall Street dem Unternehmen rund 1,1 Mrd. USD gebracht. Das Börsendebüt in den USA sei aber weniger erfolgreich als gedacht ausgefallen, denn der Ausgabepreis habe am unteren Ende der angepeilten Spanne gelegen. Mittlerweile habe sich der Kurs der Aktie jedoch fast verdoppelt. Der Börsenwert des Unternehmens liege mittlerweile bei rund 42 Mrd. USD. Tencent Music biete in China mehrere Musik-Streamingdienste an.Eine Zweitnotierung in Hongkong könnte dem Unternehmen aus dem benachbarten Shenzhen auch als Ausweichmöglichkeit dienen, sollte sich das politische Umfeld für die an den US-Börsen notierten chinesischen Konzerne unter dem neuen Präsidenten Joe Biden nicht entspannen. Das problematische Verhältnis zwischen Washington und Peking habe unter Ex-US-Präsident Donald Trump zu einigen Delistings chinesischer Telekom-Konzerne von den US-Börsen geführt.Die Nachricht sei sowohl für Tencent- als auch Tencent Music Entertainment Group-Anleger positiv. Ein Teil von Tencent Music Entertainment Group gehöre Tencent direkt, außerdem halte Spotify einen großen Anteil. An Spotify sei wiederum Tencent beteiligt. Tencent bleibe ein Basisinvestment für Anleger, die sich in China engagieren wollten. Auch die Entwicklung bei Tencent Music Entertainment Group habe zuletzt kaum Wünsche offen gelassen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)