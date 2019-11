Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,85 EUR -1,56% (21.11.2019, 11:36)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

329,40 HKD -1,85% (21.11.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die Tencent-Aktie sei leicht angeschlagen. Aber trotz schwacher Zahlen und einem verhaltenen Ausblick könne sich das Papier über der horizontalen Widerstandszone von 320 HKD (Hongkong-Dollar) würden halten. Anleger sollten nach den Q3-Zahlen die Flinte nicht ins Korn werfen, denn starkes Wachstum in den Bereichen Online-Games, Social Media und Finanzdienstleistungen mache die Schwächen teilweise wett.Insbesondere das Wachstum im wichtigen Mobile-Gaming Segment ziehe weiter an - ein Trend der sich im vierten Quartal aufgrund starker Veröffentlichungen und der internationalen Expansion sogar an Dynamik gewinnen dürfte. Nach dem mittlerweile aufgelösten Lizenzvergabestopp könne Tencent hier wieder aufatmen. Es stünden allerdings bereits die nächsten Regulierungshürden an. Aufgrund des Jugendschutzes würden durch die chinesische Regierung künftig sowohl Spielzeiten als auch Ingame-Ausgaben beschränkt. Die neuen Regeln zum Schutz von Minderjährigen sollten laut Geschäftsführung aber sehr geringe zusätzliche Auswirkungen haben.Gleichzeitig würden die 1,15 Mrd. WeChat-Nutzer die Social-Media-Werbeumsätze stabilisieren. Im Vergleich zu Facebook & Co wirke die Plattform aber noch untermonetarisiert. Facebook-Nutzer würden pro Tag rund 20 Anzeigen sehen - WeChat-Anzeigen etwa vier.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: