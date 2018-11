Börsenplätze Tencent-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

35,06 EUR +0,17% (30.11.2018, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

35,01 EUR +0,03% (30.11.2018, 15:36)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (30.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencent und NetEase hätten innerhalb ihres Heimatmarktes mit den Regulierungsbehörden zu kämpfen. Vor allem im Mobile-Geschäft drücke es auf die Umsätze. Doch ein Vorteil scheine der eingefrorene Markt in China zu haben: Beide Konzerne würden über den Tellerrand blicken und im Ausland rasant wachsen.Laut den Zahlen von IHS Markit seien die internationalen Umsätze beider Unternehmen mit Mobile-Games von 78 Mio. USD vom Januar bis Mitte November 2017 auf 376 Mio. USD aktuell gewachsen - ein Wachstum von 382%. Der Löwenanteil des Umsatzzuwachses gehe dabei auf das Konto von NetEase - satte 72%. Womöglich eine Überraschung für einige Anleger. Doch IHS Markit weise darauf hin, dass das Smartphone-Spiel "PUBG Mobile" nur 2% von Tencents gesamtem Mobile-Games-Geschäft ausmache und der zweite große Titel "Arena of Valor" im Westen ebenfalls gefloppt habe.Wegen der massiven Probleme in China durch den Vergabestopp neuer Vertriebslizenzen für Videospiele sei die hohe Wachstumsrate im Ausland aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der neue Wachstumsmarkt müsse laut IHS Markit ferner klar in Relation gesetzt werden. Denn die internationalen Mobile-Game-Umsätze würden aktuell nur 3% des gesamten Mobile-Geschäfts von Tencent und NetEase ausmachen.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt aktuell eine erste Position in Tencent. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link