Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

3437,405 EUR -7,06% (21.03.2022, 21:55)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

372,40 HKD -2,26% (21.03.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der Tencent-Kurs verliere heute rund 7%. Entgegen anderslautender Berichte spiele der US-Zinsmarkt für die aktuelle Entwicklung eine untergeordnete Rolle.Der NASDAQ 100 laufe heute bislang wesentlich besser als die auffällig schwachen China-Aktien. Das spreche gegen die Zinsthese. Zumal US-Zinsen für die Entwicklung in China ohnehin nur sehr bedingt relevant seien. Vielmehr hätten zahlreiche China-Werte mit Internet-Bezug heute schon im Hongkong-Handel geschwächelt. Angesichts der extremen Anstiege bei Tencent & Co seit Mitte vergangener Handelswoche sind Gewinnmitnahmen und eine immer noch erhöhte Volatilität normal.Zudem werde in China damit gerechnet, dass die Bevölkerungszahl im Land künftig nicht mehr steigen könnte. Für Tencent & Co würden dementsprechend keine Kunden "nachwachsen". Auch das spreche tendenziell für einen sich verschärfenden Konkurrenzdruck im chinesischen Onlinehandel.Außerdem habe die chinesische Führung ihren Worten (Unterstützung der heimischen Wirtschaft und Börsenlandschaft) bislang keine Taten folgen lassen. Chinesische Banken hätten die Zinssätze im Land zum Wochenauftakt unverändert gelassen. Die Leitzinsen für ein- und fünfjährige Kredite würden vorerst bei 3,7 bzw. 4,6% bleiben. Damit sei die Chance auf ein stimulierendes Signal vergeben worden.Nach den jüngsten Anstiegen würden die heutigen Kursverluste als Teil einer möglichen Konsolidierung durchgehen. Die Verlierer von heute könnten morgen schon wieder die Gewinner sein. "Der Aktionär" habe zuletzt am Freitag darauf hingewiesen, dass die Volatilität bei China-Aktien vorerst hoch bleiben dürfte, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.