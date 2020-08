Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (24.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Mehrere Nutzer von WeChat hätten in den USA Klage eingereicht. Sie wollten erreichen, dass das Dekret der US-Regierung, das Transaktionen mit Tencencts App verbiete, gekippt werde. Unterdessen habe der Kurs der Aktie zuletzt mehr als vier Prozent angezogen. Das dürfte unter anderem auf neue Details zum Verbot zurückzuführen sein.Nach Protesten großer US-Konzerne solle ein Vertreter des Weißen Hauses mehreren Unternehmen versichert haben, dass Apple und Co in China weiterhin Geschäfte mit WeChat tätigen dürfen. Wie Bloomberg berichte, sei der Trump-Administration inzwischen offenbar klargeworden, dass ein komplettes WeChat-Verbot für US-Unternehmen deren Geschäfte in China empfindlich stören würde.Nachdem eine charttechnische Unterstützung in den vergangenen Tagen immer wieder getestet, aber nicht unterschritten worden sei, steige der Kurs nun folgerichtig wieder.Außerdem wird nun gegen das Verbot geklagt - kritisiert wird unter anderem wortgleich, was auch DER AKTIONÄR in seiner aktuellen Ausgabe (35/2020, Seite 44) schreibt: "die vage Formulierung des Dekrets". Noch immer seien WeChat-Nutzer verunsichert, wie genau das Verbot zu interpretieren sei.Die Klage und die Beschwichtigungen des Weißen Hauses kämen erwartungsgemäß. Die Entwicklungen bestätigen die AKTIONÄR-Einschätzung: Der Handelskrieg ist für langfristig orientierte Anleger vorerst kein Grund, sich von aussichtsreichen, stark aufgestellten China-Unternehmen zu trennen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link