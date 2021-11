Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

53,50 EUR -0,65% (11.11.2021, 13:37)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

477,60 HKD -1,24% (11.11.2021)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

62,00 USD +3,40% (10.11.2021, 21:55)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (11.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) weiterhin zu kaufen.Der Gesamtumsatz habe sich in Q3 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf CNY 142,37 Mrd. erhöht, womit die Analystenschätzungen von CNY 145,9 Mrd. leicht verfehlt worden seien. Der Nettogewinn sei um 3% auf CNY 39,5 Mrd. geklettert und habe damit die Markterwartungen von CNY 35,0 Mrd. um knapp 13% übertroffen. Rechne man aber Einmaleffekte und nicht zahlungswirksame Posten heraus, so liege der Nettogewinn "nur mehr" bei CNY 31,8 Mrd., was einem leichten Rückgang im Jahresvergleich entspreche und auch unter den Analystenschätzungen in Höhe von CNY 32,4 Mrd. angesiedelt sei.Vor allem die Zuwächse im Bereich "FinTech and Business Services" hätten maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen. Im Vergleich zum Vorjahr habe hier der Umsatz um 30,3% auf CNY 43,32 Mrd. (sequenziell: +3,4%) gesteigert werden können und somit rund 30% des Quartalsumsatzes ausgemacht.Deutlich abgeschwächt habe sich hingegen das Umsatzwachstum im Bereich der "Online Werbung": Im Jahresvergleich habe noch ein Zuwachs von 5,4% auf CNY 22,5 Mrd. verbucht werden können, wobei dies aber im sequenziellen Quartalsvergleich einen Rückgang von 1,5% darstelle.Das maßgebliche Segment bleibe jedoch nach wie vor die "Value Added Services"-Sparte. Diese mache mit knapp 53% den größten Teil des Umsatzes aus und gliedere sich in Online-Spiele sowie das Soziale-Netzwerk Segment, wobei bei Letzteren sowohl Musik- und Video-Abodienste als auch Live-Streaming und der Verkauf von Spielgegenständen enthalten seien. Insgesamt habe dieser Bereich im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 7,7% verbuchen können, wobei sich der sequenzielle Zuwachs auf 4,4% belaufe.Zwar falle auch dieses Segment wachstumstechnisch etwas unterdurchschnittlich aus, was aber in Anbetracht des Basiseffektes vom Vorjahr sowie den rigorosen Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Spiele-Sparte durchaus als solide zu bezeichnen sei. Um hier mehr Transparenz zu schaffen, habe Tencent erstmalig dieses Segment in Inlandspiele (Segmentumsatzanteil: rund 75%) und in internationale Spiele (Segmentumsatzanteil: rund 25%) aufgesplittet. Inländische Spiele (China) hätten einen Umsatzanstieg in Höhe von 5% verzeichnet, während die internationalen Spiele mit 20% (ohne Währungseffekte: 28%) ein ungleich stärkeres Wachstum aufgewiesen hätten.Gleichzeitig mit den Umsätzen selbst seien jedoch auch die Kosten gestiegen. Diese seien mit CNY 79,6 Mrd. um 15,7% höher als im Vorjahr ausgefallen und hätten somit proportional zum Umsatz leicht zugelegt, seien allerdings unter den Erwartungen in Höhe von CNY 80,7 Mrd. geblieben. Die operative sowie die Nettogewinn-Marge hätten sich jedoch um jeweils 5,8 und 3,5 Prozentpunkte auf 24,6% bzw. 22,3% verringert.Zu diesem Zweck habe die Regierung in Peking strenge Auflagen erlassen: So dürften Kinder und Jugendliche nur mehr drei Stunden pro Woche online spielen. Tencent habe seit dem 1. September 2021 neue Maßnahmen eingeführt, um die regulativen Vorgaben zur Beschränkung der Spielzeit von Minderjährigen vollständig einzuhalten. Der Anteil der Minderjährigen an der Inlandsspielzeit habe im September 2021 bei 0,7% gelegen und sei damit gegenüber 6,4% im September 2020 deutlich gesunken. In Bezug auf die Bruttoeinnahmen der Inlandsspiele hätten Minderjährige im September 2021 einen Anteil von 1,1% ausgemacht, was ebenfalls einen deutlichen Rückgang gegenüber 4,8% im September 2020 darstelle.Das dritte Quartal 2021 sei zwar gemischt aber in Anbetracht der schwierigen politischen Situation durchaus solide ausgefallen. Unter Berücksichtigung des Basiseffekts vom Vorjahr sowie den regulativen Vorgaben könnten sich die Wachstumsraten der Geschäftsbereiche mit Ausnahme der Online-Werbung durchaus sehen lassen. Die leicht gestiegenen Kosten sowie der Margenrückgang würden das Ergebnis zwar trüben, was sich aber aufgrund der günstigen Bewertung mehr als relativiere. Allerdings möchten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG - ähnlich wie zuletzt - an dieser Stelle wieder explizit auf die rigorosen politischen Regulierungsbestrebungen hinweisen. Auch wenn die Maßnahmen bereits eingepreist und von Unternehmensseite teilweise auch schon umgesetzt worden seien, könne von politischer Seite her aber immer noch keine Entwarnung gegeben werden. Es sei im Moment kaum abzuschätzen, ob noch weitere Verschärfungen bzw. Einschnitte in das Geschäftsmodell folgen würden.Unterm Strich will Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte seine Kaufempfehlung für die Tencent-Aktie weiterhin aufrechterhalten, gleichzeitig aber an dieser Stelle auf den spekulativen Charakter aufgrund der nicht einschätzbaren politischen Situation hinweisen. Andreas Schiller bestätigt sein bisheriges Kursziel von HKD (Hongkong-Dollar) 560. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, wobei sich die zugrunde liegenden Zahlen aus Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen zusammensetzen würden. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: