Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

55,53 EUR -2,13% (08.09.2021, 17:37)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

524,50 HKD +1,75% (08.09.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (08.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Es gehe wieder abwärts: China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug stünden nach der Erholungsbewegung der vergangenen Handelstage heute unter Druck. Vor allem die Kurse von Unternehmen mit starken Fokus auf Gaming würden teils mehr als 7% verlieren. Grund dafür sei eine Nachricht, die Rückenwind für Leerverkäufer bedeute.Die chinesische Führung habe u.a. die Gaming-Giganten Tencent und NetEase vorgeladen. Ihnen sei mitgeteilt worden, dass die Überwachung und Kontrollen bezüglich illegalen Verhaltens verstärkt würden. Das berichte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Strenger reguliert würden demnach künftig: Werbung für Spiele, Unterstützung durch Prominente und Liveübertragungen.NetEase rutsche zunächst rund 5% ins Minus. Auch Tencent verliere deutlich. Die Streaming-Spezialisten Douyu und Huya seien mehr als 6% absacken.Die Nachricht drücke offenbar insgesamt aufs Sentiment für China-Aktien. "Der Aktionär" habe in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet, dass der Gaming-Sektor in China in den Fokus der Behörden geraten sei. Es gehe v.a. darum, den Jugendschutz zu stärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: