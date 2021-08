Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

425,40 HKD -1,00% (20.08.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (22.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Eine weitere schwierige Handelswoche aus Sicht von China-Anlegern sei beendet. Auch der Kurs der Tencent-Aktie habe ein neues Korrekturtief ausgelotet. Positive Zahlen zur Wochenmitte hätten den Kursverfall letztendlich nicht bremsen können. Eher wenig beachtet worden sei dabei eine Nachricht vom chinesischen Unternehmen, die aus Anlegersicht durchaus Stirnrunzeln auslösen könnte.Tencent habe seine Mittel für soziale Programme verdoppelt. Statt rund 7,5 Mrd. USD würden nun gut 15 Mrd. USD in philanthropische Initiativen fließen. Mit dem Geld sollten u.a. Bildung, Medizin und ärmere Gegenden gefördert werden.Der Kampf gegen zunehmende Ungleichheit im eigenen Land sei eines der zentralen Themen für die chinesische Führung. Als Teil eines Plans, um in politischer Hinsicht gut Wetter zu machen, sei Tencents Initiative demnach richtig. Aus Shareholder-Value-Sicht wirke es aber bedenklich, wenn ein Unternehmen relativ willkürlich Milliarden-Erträge für wohltätige Zwecke einsetze. Für die Tencent-Aktie gelte trotz der leichten Gegenbewegung am Freitag vorerst: Finger weg, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2021)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:47,75 EUR +3,92% (20.08.2021, 22:26)