Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

49,105 EUR -6,64% (21.02.2022, 15:58)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

445,40 HKD -5,23% (21.02.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

58,01 USD -4,27% (18.02.2022, 21:56)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der Kurs der Tencent-Aktie rutsche heute 5 Prozent ins Minus. Alibaba sacke ab Mittag mehr als 2 Prozent ab. Bereits am Freitag seien China-Aktien im US-Handel schlecht gelaufen - Pinduoduo habe mit minus 6 Prozent geschlossen. Das dürfte vor allem die Folge einer Nachricht sein, über die "Der Aktionär" online für Abonnenten bereits am Freitag berichtet habe.Vor allem der erneute Eingriff in das Geschäft der Essenslieferdienste in China dürfte Anleger vorsichtiger werden lassen. Die offenbar berechtigte Befürchtung: China sei noch nicht durch mit dem Thema Regulierung - und verfüge praktisch nach Belieben über die Gewinne der Unternehmen.Bezüglich Tencent habe es heute laut Bloomberg zudem Gerüchte über Maßnahmen von Regierungsseite gegeben. Ein Tencent-Sprecher habe dementiert.Fakt sei: Am Freitag habe Chinas Banken- und Versicherungsaufsicht vor spekulativen Investments rund um das Metaverse gewarnt. Mit besagtem Konzept liebäugele derzeit praktisch jedes Unternehmen, das als halbwegs trendorientiert gelten wolle. Darunter auch Tencent, Alibaba und BAIDU In einem Markt, in dem Tech-Aktien ohnehin in der Korrektur stecken würden, könnte das chinesische Vorgehen die relative Stärke der heimischen Giganten killen. Alibaba, Tencent und Co sind zwar nicht auf neue Korrekturtiefs gefallen, aber die Entwicklung bestätigt einmal mehr die seit Monaten gültige "Aktionär"-Einschätzung, dass China-Tech im Depot kein Muss ist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, BAIDU.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link