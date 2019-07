Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,35 EUR -1,05% (30.07.2019, 16:06)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

373,20 HKD +0,27% (30.07.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Ticker-Symbol Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (30.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse des Analysten Alex Yao von J.P. Morgan Securities:Alex Yao, Analyst bei J.P. Morgan Securities, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) überzugewichten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities gehen davon aus, dass Tencent Holdings Ltd. den Q2-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 25% gesteigert habe. Auf der EPS-Ebene habe die Konsensprognose noch Aufholbedarf.Analyst Alex Yao zeigt sich hinsichtlich der Entwicklung im Bereich mobile Spiele weiterhin positiv gestimmt.In ihrer Tencent-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von J.P. Morgan Securities das Votum "overweight", reduzieren aber das Kursziel von 470,00 auf 460,00 HKD.Börsenplätze Tencent-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:42,10 EUR -1,41% (30.07.2019, 15:42)