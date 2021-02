Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

77,94 EUR +6,19% (01.02.2021, 19:22)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Es werde das größte IPO seit zwei Jahren. Vor dem Börsengang von Kuaishou am Freitag in Honkong habe das Unternehmen 365 Millionen Aktien zu einem Preis von 115 Honkong-Dollar je Anteil bei Investoren platziert. Damit werde der TikTok-Konkurrent, an dem Tencent zu 21,6 Prozent beteiligt sei, insgesamt mit rund 60,9 Milliarden Dollar bewertet. Doch damit noch längst nicht genug.Das Interesse an der Zuteilung von Anteilen sei gewaltig gewesen. Rund 1,4 Millionen Privatanleger hätten Aktien im Gesamtwert von 165 Milliarden Dollar zeichnen wollen. Kuaishou sei mehr als 1.200-fach überzeichnet gewesen. Die Nachfrage sei damit noch etwas höher als beim Nongfu-Spring-IPO im vergangenen August gewesen (1.147-fach überzeichnet).Auf dem asiatischen Graumarkt hätten Quellen von Bloomberg zufolge Anteile an der Kurzvideo-Streaming-Plattform bereits zu einem Kurs von bis zu 250 Hongkong-Dollar den Besitzer gewechselt. Das sei ein deutlich höherer Aufschlag als die rund 50 Prozent, die im Vorfeld des letztendlich abgesagten Ant-Group-Börsengangs gezahlt worden seien. Bleibe es dabei, könnte Kuaishous Börsendebüt das drittbeste Milliarden-Dollar-IPO aller Zeiten in Hongkong werden.Der Kurs der Tencent-Aktie profitiere auch von der Euphorie rund um Kuaishou. Das vielseitig aufgestellte Internet- und Gaming-Unternehmen bleibt ein Basisinvestment für Anleger, die in China investieren wollen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link