Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (05.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Was für ein Auftakt für die Tencent-Beteiligung: Der Börsengang der chinesischen Video-App Kuaishou, habe in Hongkong einen Ansturm auf die Aktien des Unternehmens ausgelöst. Bis zur Mittagszeit am Freitag (Hongkonger Zeit) sei der Kurs von 115 auf 307 HKD (Hongkong-Dollar) geklettert, ein Plus von mehr als 167%. Der Marktwert des Pekinger Unternehmens habe damit bei ca. 110 Mrd. Euro gelegen. Unmittelbar nach dem Handelsstart habe sich der Kurs sogar fast verdreifacht. Tencent halte mehr als 20% an Kuaishou.In der Zeichnungsfrist vor dem ersten Handelstag habe Kuaishou bei Anlegern umgerechnet 4,5 Mrd. Euro eingenommen. Damit handele es sich laut Bloomberg um den größten Tech-Börsengang seit Uber im Mai 2019. Kuaishou sei in China der größte Konkurrent der chinesischen Video-App Douyin, die im Westen unter dem Namen TikTok firmiere.Der größte Erlösbringer von Kuaishou seien digitale Geschenke, die Zuschauer den Machern der Live-Videos senden könnten. Eine animierte Blume koste umgerechnet nur wenige Cent. Teurere Geschenke könnten mitunter mehrere Hundert Euro kosten. Kuaishou und die Anbieter der Videos würden die Einnahmen aufteilen. Neben Werbung setze Kuaishou auch auf einen eigenen Online-Shop, in dem Produkte gekauft werden könnten, die Live-Streamer in ihren Videos anpreisen würden.Obwohl das Geschäft von Kuaishou in den letzten Jahren dynamisch gewachsen sei, habe das Startup mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. So könnten verschärfte Regeln für Streaming-Dienste in China zu einer Belastung werden. Nur Tage vor dem Börsengang sei zudem die chinesische Urheberrechts-Organisation CAVCA auf den Plan getreten, die Kuaishou beschuldige, zahlreiche Nutzer hätten Musik-Urheberrechte in ihren Videos verletzt.Der Kurs der Tencent-Aktie profitiere auch von dem Hype rund um Kuaishou. Das vielseitig aufgestellte Internet- und Gaming-Unternehmen bleibte ein Basisinvestment für Anleger, die in China investieren wollten. Bei Kuaishou gelte: Wer unbedingt mitspielen wolle - die Aktie sei mittlerweile auch in Deutschland erhältlich -, sollte sich bewusst sein, dass er versuche, eine Welle zu reiten. Nach der ersten Euphorie sei es wahrscheinlich, dass der Kurs später noch mal zurückkomme, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)