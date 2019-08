Kursziel

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 350,00 Neutral Mizuho Securities USA James Lee 12.08.2019 425,00 Outperform Daiwa Capital Markets John Choi 09.08.2019 441,00 Buy Citigroup Alicia Yap 07.08.2019 455,00 Buy Jefferies & Co. Thomas Chong 06.08.2019 460,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 30.07.2019 450,00 Buy UBS Erica Poon Werkun 29.07.2019 430,00 Buy Instinet Jialong Shi 24.07.2019 418,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 23.07.2019 438,00 Buy Huatai Financial Saiyi He 23.07.2019 469,00 Outperform Credit Suisse Thomas Chong 18.07.2019 458,00 Buy HSBC Binnie Wong 03.07.2019 450,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 05.06.2019 445,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 21.05.2019

Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,75 EUR -1,05% (13.08.2019, 11:17)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,90 EUR -1,04% (13.08.2019, 10:58)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

334,00 HKD -1,76% (13.08.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.08.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 469,00 oder 350,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. wird am 14. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Credit Suisse: Der dort zuständige Analyst, Thmoas Chong, setzt das Kursziel in seiner Aktienanalyse vom 18. Juli von 428,00 auf 469,00 HKD herauf und bekräftigt das "outperform"-Rating. Die Analysten der Credit Suisse seien der Ansicht, dass Tencent Holdings Ltd. im 1. Quartal 20019 den Tiefpunkt erlebt habe. Ein stärkerer Beitrag des Spiele-Segments sollte die Gewinne und die Gewinnqualität im 2. Quartal verbessert werden. Thmoas Chong erwarte in den kommenden Quartalen ein stärkeres Gewinnmomentum. Die zuletzt auf den Markt gebrachten Spiele sollten eine starke Performance abliefern.Hingegen die Analysten von Mizuho Securities USA bestätigen in einer Tencent-Aktienanalyse vom Montag, 12. August, das "neutral"-Rating für den Titel und reduzieren das Kursziel von 360,00 auf 350,00 HKD. Bei einem Investorentreffen seien die Trends im Werbegeschäft von Tencent Holdings Ltd. mit einer führenden Werbeagentur aus China diskutiert worden. Es sei klar geworden, dass ByteDance abgesehen vom Bildungssegment auch in den Bereichen Spiele und E-Commerce Marktanteile gewonnen habe. Analyst James Lee sei der Ansicht, dass sich das Umfeld der Werbeindustrie eingetrübt habe.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?