Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (21.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Im Vorfeld des heutigen Investorentags in London habe Temenos die folgenden langfristigen Ziele angekündigt - von denen einige im Vergleich zu den bisherigen (mittelfristigen) Zielwerten eine Erhöhung darstellen würden, andere nicht. Der erwartete Steuersatz sei leicht angehoben worden.Anhaltend starkes und nachhaltiges Wachstum: Temenos gehe von einem jährl. Durchschnittswachstum bei den Software-Lizenzeinnahmen (Non-IFRS) von mind. 15% aus (unver.). Der Gesamtumsatz (Non-IFRS) solle neu jährl. um mind. 10-15% ansteigen (bisher: 10-15%). Der EPS (Non-IFRS) um mind. 15% (unver.). Und die EBIT-Marge (Non-IFRS) um mind. 36% (NEU!) - verglichen mit 34,3% (VontE 22E) und einer DCF-basierten Langfristprognose von über 36%. Der Margenanstieg in den nächsten 3-5 Jahren solle jährl. 100-150 Bp. betragen (unver.). Der DSO-Zielwert liege bei unter 90 Tagen (bisher: 5-10 Tage weniger pro Jahr) - verglichen mit 99 Tagen gem. VontE. Die Cash-Conversion solle mind. 100% des EBITDA betragen (unver.). Der Steuersatz werde auf 20% geschätzt (bisher: 17-18%). Der Steuersatz für die nächsten 3-5 Jahre auf 18-20% (17-18%, VontE: 17.5%). Der negative Steuereffekt auf die Bewertung betrage rund 2%, werde aber durch den tieferen DSO-Wert kompensiert.Insgesamt würden die neuen langfristigen Ziele sich nicht wesentlich von den bisherigen mittelfristigen Zielen unterscheiden. Sie würden jedoch zeigen, dass Temenos langfristig starkes und nachhaltiges Wachstum anstrebe. Aktuell hätten die neuen Ziele keinen größeren Einfluss auf die Bewertung des Analysten, doch wenn Temenos das zweistellige Wachstum über 2025 hinaus aufrechterhalten könne, bestehe deutliches Aufwärtspotenzial für die Bewertung. Foeth rechne damit, dass Temenos ihre langfristigen Ziele beim heutigen Investorentag erläutern werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: