ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (22.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Nachhaltiges Wachstum für die nächsten zehn bis 15 Jahre: Das Management habe sich am gestrigen Investorentag von Temenos überzeugt davon gegeben, dass das Unternehmen über alle Inhaltsstoffe verfüge, um ein CAGR bei den Software-Lizenzeinnahmen von mind. 15% und einen langfristigen Gesamtumsatz (Horizont von zehn bis 15 Jahre) von mind. 10 bis 15% zu erreichen. Zuvor seien diese Ziele nur mittelfristig aufgestellt worden.Riesige Marktchancen und mehrere Wachstumstreiber: Die Marktchance in der Höhe von insgesamt USD 57 Mrd. sei riesig und der Markt für Fremdsoftware in der Höhe von USD 12 Mrd. sei erheblich (CAGR von 8%). Temenos sei bereits klar führend im Markt, profitiere von mehreren Wachstumstreibern, einem riesigen Produktportfolio, darunter Cloud- und SaaS-Angebote, überlegene F&E-Kompetenzen, Investitionen in Vertrieb und Marketing sowie schlussendlich ein umfassendes Partnerökosystem und eine Nutzer-Community. Wachstum könne schlussendlich durch M&A beschleunigt werden (nicht in Wachstumszielen enthalten).Attraktives Margenpotenzial: Die EBIT-Marge (Non-IFRS) dürfte in den nächsten drei bis fünf Jahren um 100 bis 150 Bp p.a. wachsen, dies bei einem langfristigen Ziel von 36%+ mit einem Potenzial im niedrigen 40er-Bereich.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht sein Kursziel von CHF 198 auf CHF 221 und bekräftigt sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: