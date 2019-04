Börse Stuttgart-Aktienkurs Temenos-Aktie:

147,85 EUR +0,31% (26.04.2019, 10:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

168,70 CHF +0,72% (26.04.2019, 10:49)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (26.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Berichterstattung für die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) mit einer Kaufempfehlung und neuem Kursziel von CHF 198 wieder auf.Starkes und anhaltendes strukturelles Wachstum: Die weltweiten Ausgaben für Bankensoftware würden auf rund USD 57 Mrd. geschätzt, wovon rund 20% auf Software von Drittanbietern entfallen würden. Trotz seiner klaren Führungsposition habe Temenos einen Anteil von nur etwa 6% bis 7% und verfüge daher über erheblichen Wachstumsspielraum.Führender Anbieter des Segments mit überdurchschnittlichem Wachstum: Foeth sei überzeugt, dass Temenos nachhaltig stärker wachsen könne als der Markt. Das Fundament dafür würden die überdurchschnittlichen F&E-Ausgaben, der Fokus auf Open Banking, Cloud- und SaaS-Angebote, Investitionen in Vertrieb und Marketing, das Modellbankenkonzept und der Build-&-Renovate-Ansatz, die Cross-Selling-Chancen, das Partnermodell, die Gelegenheit zum Einstieg in den US-Markt sowie Fusionen und Übernahmen bilden.Ausbau des Produktangebots zur Ausweitung des Zielmarkts: Temenos investiere kontinuierlich in Innovation und Produktentwicklung. Mit jedem neuen Produkt erweitere Temenos seinen Zielmarkt und sei zudem besser in der Lage, den Share of Wallet bestehender Kunden zu steigern.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt die Berichterstattung mit einem "buy"-Rating wieder auf. (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: