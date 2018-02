Tradegate-Aktienkurs Telenor-Aktie:

Kurzprofil Telenor



Die Telenor Group (ISIN: NO0010063308, WKN: 591260, Ticker-Symbol: TEQ) ist ein norwegisches Telekommunikationsunternehmen. Der Telekomkonzern beschäftigt rd. 33.000 Mitarbeiter weltweit. Die Geschäftsbereiche umfassen Skandinavien, Zentral- und Osteuropa, Asien und Broadcast (TV), wobei TEL in Norwegen, Schweden und Dänemark auch im Festnetz tätig ist. Im europäischen Peervergleich hebt sich TELs geografische sehr breite Diversifizierung mit einem relativ hohen Umsatzanteil von Asien deutlich ab. (12.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telenor-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Telenor-Aktie (ISIN: NO0010063308, WKN: 591260, Ticker-Symbol: TEQ).Telenor habe insgesamt gute Zahlen für das Schlussquartal berichtet, die vor allem in Schweden und dem Bereich Broadcast die Analystin-Prognosen leicht übertroffen hätten. Insgesamt sei ein erwartungsgemäßer Jahresabschluss gezeigt worden. Sämtliche Jahresziele hätten realisiert werden können. Der Umsatzrückgang sei vor allem auf eine verringerte Ausgangsbasis infolge veräußerter Geschäftsaktivitäten zurückzuführen. Bereinigt um diesen Effekt habe sich aufgrund einer wachsenden Kundenbasis und eines zunehmenden Datenverkehrs unter dem Strich ein organisches Umsatzwachstum von 1% yoy gezeigt. Die operative Performance habe wie erwartet gesteigert werden können. Das EBITDA habe organisch um 9% auf knapp 49 Mrd. EUR gesteigert werden können, was vor allem mit der guten Performance von Bangladesch, Pakistan, Schweden und Thailand begründet worden sei. Der Operating Cash Flow habe ergebnisbedingt und aufgrund eines optimierten Working Capitals gesteigert werden können.Aufgrund der im Vorjahr signifikant erhöhten Investitionen sei es im vergangenen Jahr zu geringeren Ausgaben für den Netzausbau gekommen. Zudem hätten veräußerte Geschäftsaktivitäten zu einmalig erhöhten Mittelzuflüssen geführt. Unter dem Strich hätten sich die Nettofinanzschulden um -14% yoy verringert. Für das neue Geschäftsjahr werde ein moderates Wachstum erwartet, zudem seien die 2020-Ziele (u.a. Senkung der OPEX um bis zu 3% p.a.) unverändert bestätigt worden. Für 2017 werde eine Anhebung der Dividende um 3,8% vorgeschlagen (zahlbar in zwei Schritten, 4,20 NOK (Norwegische Krone) im Mai 2018, 3,90 NOK im November 2018). Zudem seien erneute Aktienrückkäufe geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Telenor-Aktie: