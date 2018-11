Xetra-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

6,71 EUR +0,60% (07.11.2018, 12:04)



AT0000720008



588811



TA1



TKAGY



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.000 MitarbeiterInnen per 31. Dezember 2013 und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (07.11.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Telekom Austria Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY).Die wirtschaftliche Entwicklung in Q3 habe insgesamt die Markterwartungen erfüllt. Obwohl beim Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres Einmaleffekte enthalten gewesen seien, habe Telekom Austria eine Umsatzsteigerung um 1,4% yoy erzielt. Der Konsens habe mit einer lediglich stabilen Entwicklung (+0,3% yoy) gerechnet. Ohne Währungs- und Einmaleffekte hätten die Umsatzerlöse um 2,1% zugenommen, was mit höheren Serviceumsätzen (+1,6%) in Österreich, Bulgarien, der Republik Serbien und der Republik Mazedonien sowie höheren Erlösen aus dem Verkauf von Endgeräten begründet worden sei.Mit Blick auf ein niedriges Ausgangsniveau habe das Unternehmen ertragsseitig mit einem EBITDA in Höhe von 389,8 Mio. EUR ebenfalls die Konsenserwartung übertroffen. Die EBITDA-Einbußen hätten -4,9% yoy betragen, während der Konsens mit einem Rückgang von -7,8% yoy gerechnet habe. Obwohl die Roaming-Kosten sowie die Kosten der Netzwerkwartung niedriger ausgefallen seien, hätten sich die Kosten unter dem Strich erhöht, was v.a. auf höheren Werbe- und Content-Kosten sowie höheren Aufwendungen für A1 Digital geschuldet gewesen sei.Ohne Restrukturierungsaufwendungen sei das EBITDA in Q3 leicht um +0,3% yoy gestiegen. Ohne die Währungs- und Einmaleffekte sowie die Restrukturierungsaufwendungen habe das EBITDA in Österreich, der Republik Serbien, Bulgarien und der Republik Mazedonien ein Wachstum verzeichnet. Der Free Cash Flow in den ersten neun Monaten 2018 habe sich im Vergleich zum Vorjahr stabil entwickelt. Die Erhöhung des Net Debt/EBITDA (2,0; Dez. 2017: 1,7) sei i. W. mit der Rückzahlung der Hybridanleihe zum ersten Call Termin begründet worden. Der Jahresausblick sei unverändert bestätigt worden. Die Analystin ermittle DCF-Modell basiert ein unverändertes Kursziel von 7,65 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Telekom Austria-Aktie: