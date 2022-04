12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (27.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Anhaltend robuste Trends hätten zu einem starken Q1 22 Ergebnis geführt, welches die Analysten- und die Konsensuserwartungen leicht habe übertreffen können. Das besser als erwartete bereinigte EBITDA sei insbesondere auf einen höheren Ergebnisbeitrag der Gesellschaften in Osteuropa zurückzuführen, wobei aber auch A1 in Österreich ein starkes Ergebnis habe erzielen können. Der Gesamtjahresausblick (Umsatzanstieg von nahe 3% und eine Steigerung der EBITDA Marge) sei bestätigt worden, was der Analyst insbesondere durch die negativen direkten (Weißrussland trage ca. 10% zum Gruppen-EBITDA bei) und indirekten (steigende Elektrizitäts- und Lohnkosten) Effekte als positiv werte. Ebenso streiche er die anhaltende Verringerung der Nettoverschuldung auf EUR 1,6 Mrd. (1,5 x EBITDA) gegenüber EUR 1,8 Mrd. zu Jahresende 2021 hervor.Die positiven Trends der letzten Quartale hätten sich fortgesetzt. Dabei verweise Telekom Austria insbesondere auf die anhaltend starke Nachfrage nach Produkten mit höherer Bandbreite, Upselling, WiFi-Routern sowie Digitalisierungsprojekte. Infolge der Aufhebung der Reisebeschränkungen habe sich auch Roaming wieder positiv auf die Umsätze (rund 1%) und das EBITDA (rund 2%) ausgewirkt.Infolgedessen seien die Serviceumsätze in allen Märkten gestiegen, wobei die Umsätze aus Mobilfunkdiensten um 5,5% zugenommen hätten. Die Geräteumsätze hingegen seien um 4,2% im Jahresvergleich gesunken, was auf die teilweise mangelnde Verfügbarkeit hochwertiger Mobiltelefone zurückzuführen sei. Das österreichische Festnetz sei der Schwachpunkt mit einem Rückgang der Festnetzumsätze um 1,5% im Jahresvergleich aufgrund rückläufiger Endkunden-Festnetzanschlüsse und niedrigerer Terminierungsentgelte geblieben.Der Analyst sehe das Quartalsergebnis als "positiv" für die kurzfristige Aktienkursentwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.