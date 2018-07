Xetra-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.000 MitarbeiterInnen per 31. Dezember 2013 und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (25.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Telekom Austria Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY).Die Q2 Zahlen von Telekom Austria hätten bei der Umsatzentwicklung den Analystin-Erwartungen entsprochen, während die Ergebniseinbußen mit einem leichten Minus beim EBITDA (-0,9%) geringer als erwartet ausgefallen seien (-2,1%). Kumuliert für die ersten sechs Monate habe sich das EBITDA um lediglich -0,4% verringert, bereinigt um Einmal,- Währungs- und Restrukturierungseffekte habe es sich um +3,3% yoy infolge Wachstums in allen Segmenten außer Slowenien erhöht. In Österreich sei für die solide operative Geschäftsentwicklung das Retail Festnetzgeschäft verantwortlich gewesen, u. a. mit einem weiteren Anstieg der Kundenbasis (+3% yoy), Preissteigerungen und einer wachsenden Nachfrage nach Bandbreiten und TV Optionen.Der signifikante Einbruch des Nettoergebnisses habe aus Sonderabschreibungen für Markenwerte im Zuge des unternehmensweiten Roll-outs der Marke A1 resultiert. Die signifikante Steigerung des FCF (Unternehmensdefinition, +35%) habe sich aus der operativen Verbesserung, geringeren Zinszahlungen und niedrigeren Investitionen begründet. Die Nettofinanzverschuldung habe sich auf knapp 2,9 Mrd. EUR (+24%) infolge der im Berichtszeitraum erfolgten Rückzahlung des Hybridbonds erhöht. Der Jahresausblick mit einem moderaten Umsatzwachstum sei bestätigt worden.Die Analystin rechne weiter damit, dass die EBITDA-Marge aufgrund diverser Kosteneinsparungsmaßnahmen trotz negativer Effekte (v.a. Senkung der Roaming-Gebühren, Rubelabwertung / Weißrussland) auf einem Niveau von etwa 32% gehalten werden könne. Sie ermittle ein unverändertes Peergroup basiertes Kursziel von 7,65 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Telekom Austria-Aktie: