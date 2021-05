XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

4,1115 EUR -0,32% (18.05.2021, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

4,106 EUR -0,89% (18.05.2021, 11:47)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (18.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Umsatz sei in Q1/2021 wie erwartet erneut deutlich um 9,0% (organisch: -1,3%) y/y gesunken. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten dabei mit ca. -280 (Q4/2020: -508) Mio. Euro signifikant weniger als in den Vorquartalen und negative Währungseffekte mit -754 (Q4/2020: -1.003) Mio. Euro belastet. Das Konzern-OIBDA sei ebenfalls erwartungsgemäß um 9,1% (organisch: +0,3%) auf 3,42 (Vj.: 3,76; Analystenprognose: 3,43; Marktkonsens: 3,36) Mrd. Euro zurückgegangen (Corona-Pandemie: -129 Mio. Euro; Währungseffekte: -288 Mio. Euro). Das Nettoergebnis habe sich hingegen deutlich und stärker als erwartet auf 886 (Vj.: 406; Analystenprognose: 580; Marktkonsens: 547) Mio. Euro verbessert. Umsatz und OIBDA sollten in 2021 auf organischer Basis weiterhin eine "Stabilisierung" aufweisen.Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 auf 0,53 (alt: 0,44) Euro erhöht. Seine EPS-Prognose für 2022 von 0,46 Euro habe er beibehalten.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,30 Euro) >10% stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Telefónica-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 4,30 Euro auf 4,50 Euro erhöht. (Analyse vom 18.05.2021)Börsenplätze Telefónica-Aktie: