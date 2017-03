Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

10,215 EUR +0,38% (08.03.2017, 15:33)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (08.03.2017/ac/a/a)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telefonkonzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Verfall des Britischen Pfunds nach dem Brexit-Votum sowie Währungsturbulenzen in Südamerika (Ausnahme Brasilien) hätten die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2016 belastet. In 2016 habe der Konzern die Prognosen des Analysten ergebnisseitig zwar nicht ganz erfüllt, der Unternehmensausblick habe Donie aber veranlasst, seine Planung für 2017ff anzuheben. Operativ zeige Telefónica vor allem in Spanien und in Südamerika ein hervorragendes Bild. Zudem hätten 25% der Infrastruktursparte, deren Börsengang im letzten Jahr gescheitert sei, an den Finanzinvestor KKR verkauft werden können (EUR 790 Mio.).Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Telefónica-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 11,50 auf EUR 12,50 erhöht. (Analyse vom 08.03.2017)