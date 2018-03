Xetra-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:

Kurzprofil Telecom Italia S.p.A.:



Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) ist ein italienischer Telekommunikationsanbieter. Zum Portfolio gehören Plattformen und Infrastrukturen in denen Sprache und Daten in fortschrittliche Telekommunikationsdienste wie die neuesten ICT- und Media-Lösungen umgewandelt werden. Telecom Italia bietet eine breite Palette an interaktiven, flächendeckenden und partizipativen Diensten an, die bei unterschiedlichen Geräten Anwendung finden: bei Mobiltelefonen und in der Festnetz-Telefonie, bei PCs und bei Fernsehern, bei Smartphones, Tablets und TV Set-top Decodern. Dementsprechend können Kunden zwischen verschiedenen Festnetz- und Mobilfunk-Tarifen sowie einem vielfältigen Angebot im Bereich IP-Kommunikation, High-Speed-Verbindungen, Datenverwaltung, Speicherung, Sicherheit und Video wählen.



Telecom Italia stellt Breitbanddienste zur Verfügung, die nahezu 100 Prozent der gesamten Fläche Italiens abdecken. Für Unternehmen hält der Konzern integrierte und auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen parat. Dazu gehören neben speziellen Mobilfunktarifen, IP-Kommunikation und ultraschnellen Verbindungen auch zahlreiche Applikationen im Bereich Datenmanagement und Datenspeicherung, Sicherheit, Videoüberwachung und Management des Stromverbrauchs.



Darüber hinaus ist Telecom Italia im Bereich Cloud Computing aktiv. Dies ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Virtualisierung der IT-Infrastruktur und IT-Anwendungen. Die Hauptmarken der Unternehmensgruppe sind Telecom Italia, TIM, Virgilio, La7, MTV Italia und Olivetti. Neben dem italienischen Markt ist die Gesellschaft insbesondere in Lateinamerika aktiv. Der in Brasilien und Argentinien generierte Umsatz trägt wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Darüber hinaus hält der Konzern Niederlassungen in Nordamerika, Afrika und Asien. (15.03.2018/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - Telecom Italia-Aktienanalyse von der La Financière de l’Echiquier:Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier (LFDE), stellt in dieser Woche die Aktie der Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) vor.Die italienische Betreibergesellschaft Telecom Italia habe vergangene Woche ihre Jahresergebnisse sowie den strategischen Plan ihres neuen Generaldirektors Amos Genish vorgestellt. Ein Schwerpunkt sei dabei die Entschuldung bis 2020 gewesen.Die Zahlen für 2017 würden für den Bereich "Services" einen Anstieg des Umsatzes um 1,9% auf 18,3 Mrd. Euro und des EBITDA um 4,6% ausweisen (im Einklang mit dem Ziel "low single-digit growth"). Diese Zahlen seien durch die gute Entwicklung bei der Tochter TIM Brazil bedingt, die ein sehr gutes Geschäftsjahr mit einem EBITDA-Anstieg von 14% erwirtschaftet habe. Die Nettoverschuldung sei im Jahresvergleich stabil geblieben, und der im Geschäftsjahr generierte Cashflow (933 Mio. Euro) sei für außerordentliche Investitionen bei den Frequenzen (887 Mio. Euro) eingesetzt worden. Der vorgestellte Plan sei auf die Generierung von zusätzlichem Cashflow und die Entschuldung ausgerichtet.Die Nettoverschuldung von Telecom Italia in Höhe von 25 Mrd. Euro sei das Hauptproblem des Unternehmens. Der Entschuldungsplan sei positiv aufgenommen worden, denn Telecom Italia strebe ab 2018 durch eine Reduzierung der Investitionsausgaben und der operativen Kosten ein Verhältnis von 2,7x zwischen Nettoverschuldung und EBITDA (gegenüber 3,1x für 2017) sowie eine Cashflow-Generierung von 4,5 Mrd. Euro in den kommenden drei Geschäftsjahren an. Für das angekündigte Ausscheiden von 4.000 Mitarbeitern seien zum Ende des Geschäftsjahres 679 Mio. Euro Rückstellungen gebildet worden, die das EBIT für das vierte Quartal geschmälert hätten. Das Ziel für den Zeitraum würden die Umsatzstabilität und ein EBITDA-Anstieg im niedrigen einstelligen Bereich ("low single-digit") von Jahr zu Jahr bleiben.Die Ziele würden in Anbetracht des Kostenreduzierungspotenzials beim italienischen Platzhirsch möglicherweise wenig ehrgeizig erscheinen, doch sie würden eine "realistische" Schätzung des negativen Effekts durch das Auftreten von ILIAD und ENEL im italienischen Mobilfunk- bzw. Glasfasergeschäft beinhalten. Überdies habe Amos Genish seine Zustimmung zu der für diesen Sommer geplanten Ausgliederung der Netzsparte angedeutet, über die der Konzern jedoch die Kontrolle behalten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Telecom Italia-Aktie: