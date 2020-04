Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

151,50 EUR +5,31% (15.04.2020, 13:41)



NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

157,32 USD +7,49% (14.04.2020)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie Deutschland:

4LL



NYSE-Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (15.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Teladoc Health habe vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2020 gemeldet. Die Nummer 1 in Sachen Telemedizin in den USA verspüre eine grenzenlose Nachfrage nach den hauseigenen Diensten, die Zugriffszahlen würden regelrecht explodieren. Die ambitioniert bewertete Aktie könne moderat zulegen und nähere sich wieder dem Rekordhoch.Laut den vorläufigen Erhebungen werde Teladoc Health im ersten Quartal 2020 einen Umsatz zwischen 180 und 181 Millionen Dollar erzielen. Ein Jahr zuvor habe die Gesellschaft noch einen Erlös von 129 Millionen Dollar im Berichtszeitraum generiert. Beim bereinigten EBITDA würden die Amerikaner mit einer Größenordnung zwischen zehn und elf Millionen Dollar rechnen, nach 1,2 Millionen Dollar im ersten Quartal 2019.Teladoc Health verzeichne nun gut 20.000 digitale Arztbesuche pro Tag. Das entspreche einer Steigerung von satten 100 Prozent im Vergleich zur ersten Märzwoche des Jahres. Ergo: Mit zunehmender Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den USA würden die Zugriffszahlen bei Teladoc Health klettern.Unter dem Strich komme Teladoc im ersten Quartal auf 1,8 Millionen Visits, eine Steigerung von 70 Prozent im Vergleich zu 2019.Vorbörslich lege die Aktie knapp ein Prozent zu und knüpfe an die Kursgewinne der Vortage an. Nicht mehr viel fehle bis zum Rekordhoch bei 176,40 Dollar. Dennoch: Teladoc Health bringe inzwischen 11,5 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.Investierte Anleger lassen die Restposition laufen, Zukäufe vorerst zurückstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2020)