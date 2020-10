NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

226,94 USD +1,74% (28.10.2020, 21:10)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie Deutschland:

4LL



NYSE-Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (29.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Am Mittwoch habe nach US-Börsenschluss Teladoc Health die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Corona-Krise verleihe dem Geschäft des Telemedizin-Spezialisten einen kräftigen Schub. So sei die Gesellschaft beim Umsatz dreistellig gewachsen. Für zusätzliche Fantasie sorge auch der geplante Zusammenschluss mit Livongo Health.Teladoc Health und Livongo Health würden zu den großen Krisengewinnern gehören und ein starkes Wachstumstempo aufweisen. Am Donnerstag (29. Oktober) solle über die geplante Fusion abgestimmt werden. "Der Aktionär" rechne damit, dass der Zusammenschluss freigegeben werde und die beiden Unternehmen zusammen an die Wachstumsraten anknüpfen könnten. Die Teladoc Health-Aktie werde aber bereits mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19 gut bezahlt. Dabeibleiben, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:188,36 EUR +1,16% (29.10.2020, 10:42)