Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

196,52 EUR +6,45% (13.10.2020, 20:58)



NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

230,165 USD +5,58% (13.10.2020, 20:43)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie Deutschland:

4LL



NYSE-Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (13.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Die Corona-Krise beflügele die Geschäfte von Telemedizin-Anbietern wie Teladoc Health und die Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre könnten sich sehen lassen. Darüber hinaus biete die bevorstehende Fusion mit Livongo Health immenses Potenzial. Wie "Business Insider" berichte, solle der weltweite Telemedizin-Markt von 38 Mrd. USD im Jahr 2018 auf über 130 Mrd.USD bis 2025 wachsen. Das entspreche einem jährlichen Wachstum von ca. 19%.Teladoc Health wolle sich als einer der führenden Telemedizin-Anbieter ein gehöriges Stück vom milliardenschweren Kuchen sichern. Zusätzliches Potenzial verspreche der Zusammenschluss mit dem aufstrebenden Unternehmen Livongo Health. Das Unternehmen helfe dem Patienten dabei, die Kontrolle über seine Krankheit zu haben. Livongo biete dafür ein vernetztes Messgerät an. Jedes Mal, wenn der Nutzer seinen Blutzuckerspiegel messe, erhalte das Unternehmen die Information. Hier würden dann Datenwissenschaftler und das maschinelle Lernen von Livongo übernehmen.Digital Health sei en vogue und erhalte durch die Corona-Krise einen ordentlichen Schub. Mit der Fusion von Teladoc Health und Livongo Health entstehe ein neuer Top-Player in diesem aufstrebenden Markt. Bei beiden Aktien würden am Dienstag die Bullen wieder das Zepter übernehmen - Livongo Health steige auf ein Rekordhoch, Teladoc Health generiere ein starkes Kaufsignal. Die Teladoc Health-Aktie sei eine Haltepositionen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)Börsenplätze Teladoc Health-Aktie: