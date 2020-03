NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Mit der zunehmenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus steige die Nachfrage nach telemedizinischen Diensten. Teladoc Health gehöre zu den führenden Anbietern in diesem Markt und verzeichne enorme Zuwächse bei den Online-Arztbesuchen, wie die jüngsten Zahlen des US-Unternehmens eindrucksvoll belegen würden. Laut einer Unternehmensmitteilung vom Freitag (13. März) seien die Besuche um die Hälfte im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Insgesamt habe Teladoc Health in diesem Zeitraum somit 100.000 digitale Arztbesuche durchgeführt. Zudem habe US-Präsident Donald Trump in seiner Rede am Freitag über einen verstärkten Einsatz der Telemedizin gesprochen. Das habe zu einem deutlichen Kursanstieg bei der Teladoc Health-Aktie geführt.Die Kursrally der letzten Wochen sei beeindruckend. Mittlerweile komme das defizitär wirtschaftende Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 10 Mrd. USD. Doch dem schwachen Gesamtmarkt könne sich selbst die Teladoc Health-Aktie nicht entziehen. Vorbörslich gebe der Titel deutlich nach. Investierte Anleger könnten an der Restposition vorerst weiter festhalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:110,76 EUR -0,32% (16.03.2020, 14:07)