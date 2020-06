Daneben nähmen sowohl die Autonomität als auch die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu. Die Verbrauchernachfrage sowie der Halbleiteranteil pro Fahrzeug würden sich auf die Erträge auswirken: Gegenwärtig liege der Anteil von Halbleitern bei konventionellen Fahrzeugen schätzungsweise bei 330 US-Dollar, bei geläufigen Elektro-Modellen seien es bereits 1.000 US-Dollar. "Texas Instruments (ISIN US8825081040/ WKN 852654) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Halbleiterdesign und -herstellung. Seine Sensoren und Halbleiterkomponenten werden zunehmend für neue Innovationen im Automobilsektor benötigt, darunter zum Beispiel Kollisionswarnsysteme und die Ermöglichung von autonomen und elektrischen Fahrzeugen (EVs)", füge Riley hinzu.



Darüber hinaus werde die Verbreitung von 5G der Halbleiterindustrie Antrieb geben: Das Telekommunikationsunternehmen Ericsson (ISIN SE0000108656/ WKN 850001) prognostiziere, dass 65 Prozent der Weltbevölkerung bis 2025 Zugriff auf 5G haben würden und 45 Prozent des globalen mobilen Datenverkehrs darüber abgewickelt werde. Die Halbleiter von Qualcomm (ISIN US7475251036/ WKN 883121), die in vielen Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)-Geräten verwendet würden, würden von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (ISIN US8740391003/ WKN 909800), der führenden Fertigungsanlage für die Halbleiterherstellung, hergestellt.



Und schließlich sei da noch die fortschreitende Entwicklung und stetige Ausweitung des Einsatzgebietes von Künstlicher Intelligenz (KI): NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) sei beispielsweise ein Halbleiterunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs) und verwandter Software konzentriere. Seine Produkte würden den Zugang zu fortschrittlichen Technologien und künstlicher Intelligenz in einer Vielzahl von Endmärkten wie Industrie, Videospiele und computergesteuerten Anwendungen wie Rechenzentren und autonomes Fahren ermöglichen.



Neben der steigenden Akzeptanz und dem größeren Einsatzgebiet von Halbleitern scheine die Industrie heute in einer besseren Verfassung als noch vor einem Jahrzehnt zu sein. "Da sich ein breiterer Trend von Angebot und Nachfrage herausgebildet hat, ist die Halbleiterindustrie nicht mehr so zyklisch wie früher. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf ihr Bestandsmanagement und die Gesamtrentabilität", erläutere Riley. Zudem hätten viele Unternehmen die Produktion ausgelagert. Früher hätten viele Halbleiterunternehmen Produktionsanlagen zur Herstellung dieser Geräte besessen. Die Geschäftsmodelle hätten sich jedoch mit dem Fortschritt der Technologie weiterentwickelt.



"Gegenwärtig lagern Halbleiterunternehmen diese kapitalintensiven Prozesse an Firmen wie TSMC aus, um Kosten und die damit verbundenen Risiken zu reduzieren. Stattdessen können sie sich stärker auf die Forschung und Entwicklung neuer Technologien konzentrieren", fahre Riley fort. Zudem hätten in den letzten Jahren diverse Fusionen und Übernahmen für höhere Eintrittsbarrieren auf dem heutigen Markt gesorgt und, und weitere Konsolidierung werde zweifellos dazu beitragen, dass dieser Trend anhalte. Die Gewinner würden so leichter von den Verlierern zu unterscheiden sein.



"Die von uns beschriebenen Trends, kombiniert mit einer besseren Industriestruktur, einer verbesserten Rentabilität und optimistischen Wachstumsaussichten, bieten starke Gründe für Investoren, die Halbleiterindustrie als eine attraktive langfristige Investitionsmöglichkeit genauer zu betrachten", schließe Riley. (10.06.2020/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Von Computern, die noch ganze Räume füllten, über Tischrechner, bis hin zu Smartphones, den kleinen intelligenten Helden, die heute unsere Computer in der Hosentasche sind: All diese technologischen Entwicklungen wurden durch Halbleiter ermöglicht und vorangetrieben, so die Experten von AXA Investment Managers.Spätestens seit dem Aufkommen intelligenter Smartphones und ihrer Rolle innerhalb der globalen Vernetzung seien Halbleiter auf dem Radar vieler Investoren. Trotz weitreichender Historie sei ein Ende der Weiterentwicklungs- und Wachstumsgeschichte längst nicht in Sicht. Tatsächlich könnte jetzt der beste Zeitpunkt für Investoren sein, von den Chancen der Halbleiterindustrie zu profitieren, meine Tom Riley, Portfolio Manager von AXA Investment Managers (AXA IM): "Unserer Ansicht nach stehen wir vor einer Periode mit dauerhaft höheren Wachstumsraten in bestimmten Märkten, da Halbleiter Einzug in neue Anwendungsbereiche halten - unter anderem in Robotik, autonome Fahrzeuge und vernetzte Produktionsbetriebe."Die "Technologisierung" habe dabei gerade erst begonnen - dem Experten zufolge könnte das Jahr 2020 ein Jahrzehnt voller beispielloser Innovationsschritte einläuten, bei der die Konnektivität und Halbleiter kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt würden: Beides Komponenten, die für das Automatisierungsökosystem entscheidend seien.Beim industriellen Internet der Dinge (IIoT) würden Halbleiterchips in alle Arten von Maschinen und Geräten eingesetzt, um Daten in Fertigungs- und Industrieprozessen zu sammeln und im Anschluss kommunizieren, verarbeiten und analysieren zu können. "Silicon Labs stellt beispielsweise mit seinem Fachwissen Geräte für IIoT-Anwendungen her, die hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch gewährleisten. Es besteht weiterhin ein enormes Potenzial für die weitere Verbreitung von IIoT-Anwendungen. Bain & Company zum Beispiel schätzt die weltweiten Ausgaben bis 2021 auf 520 Milliarden US-Dollar", so Riley.