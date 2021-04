Laut NN IP könnten Investoren von einer Konzentration auf konsum- und dienstleistungsgetriebene Aktien in den "New Economy"-Sektoren Basiskonsumgüter, zyklische Konsumgüter, Medien und Unterhaltung und Gesundheitswesen profitieren. Darüber hinaus sollten sich Investoren auf IT-Unternehmen fokussieren - vor allem auf die, die digitale und Telekommunikationsinfrastruktur aufbauen würden, und die, die in der breiten Umstellung von offline auf online aktiv seien. Sektoren, die man meiden sollte, dürften Energie-, Rohstoff- und Industriewerte sein.



Viele der Unternehmen der New Economy seien am A-Aktienmarkt notiert, der immer zugänglicher werde: China öffne seine Aktien- und Anleihemärkte für ausländische Investoren, um die Abhängigkeit von der inländischen Bankenfinanzierung zu verringern und die Kapitalallokation effizienter zu gestalten. Gleichzeitig werde auch die internationale Verwendung des Renminbi gefördert.



Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist bei NN Investment Partners, sage: "Die Ambition der chinesischen Führung, ihre Wirtschaftskraft in den kommenden 15 Jahren zu verdoppeln, sollte ernst genommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass China seine Wachstumsziele tendenziell erreicht. Doch während Chinas rasante Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten vor allem von Exporten, öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur und einem starken Anstieg der Verschuldung getrieben wurde, muss das Wachstum in nächster Zeit vor allem von Innovationen und dem Privatsektor getragen werden."



"Diese Strategie ist angesichts der hohen Verschuldung Chinas, des schwierigeren globalen Umfelds und der deutlich ungünstigeren demografischen Entwicklung sinnvoll. Aber wenn der Privatsektor zur entscheidenden Kraft wird und die Kapitalallokation zunehmend marktgetrieben erfolgt, dann werden die staatlichen Stellen nicht mehr so stark am Ruder sein wie bisher. Dies sollte Chinas zukünftigen Wachstumskurs weniger vorhersehbar und volatiler machen."



"Investoren, die sich China strategisch zuwenden, sollten eine gezielte Allokation in A-Aktien ins Auge fassen. Die Gewichtung Chinas in den Emerging Markets ist in den letzten Jahren stark gestiegen und liegt derzeit bei 39 Prozent. Die Dominanz Chinas ist inzwischen so groß, dass mehr Investoren beginnen dürften, China und Emerging Markets ohne China separat zu allokieren. China dürfte im Vergleich zu den übrigen Schwellenländern weiter wachsen. Da dies vor allem durch das höhere Wachstum und die bessere Zugänglichkeit des Marktes für A-Aktien getrieben sein dürfte, ist eine Positionierung mit einer strategischen Übergewichtung in A-Aktien neben einer neutralen Allokation in chinesischen Aktien insgesamt empfehlenswert." (13.04.2021/ac/a/m)







Den Haag (www.aktiencheck.de) - China hat in seinem jüngsten Fünfjahresplan die drei wichtigsten Säulen für sein Weltmachtstreben dargelegt, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Dazu würden der technologische Fortschritt sowie die Ankurbelung der privaten Investitionen und des Binnenkonsums zählen. Was bedeute das für Investoren?Chinas technologischer Fortschritt werde für das Wachstum entscheidend sein. Aber während die Investitionen in Bildung und F&E beachtlich gewesen seien, liege für NN IP das Hauptrisiko in Chinas Beziehungen zu anderen Ländern, aus denen das Land immer noch Wissen, Investitionsgüter und hochwertige Komponenten importieren müsse. Inwieweit Chinas Geschäftsklima das erforderliche Maß an privatwirtschaftlichen Investitionen generieren könne, sei ebenfalls fraglich. Denn die Zentralregierung sei nicht bereit, genügend Wettbewerbskontrolle im Unternehmenssektor aufzugeben, um Innovationen auf ein höheres Niveau zu heben.