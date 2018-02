Damit sich Investoren schon heute auf die Zukunft einstellen könnten, hätten die Autoren der Studie fünf Technologien identifiziert, welche den größten Beitrag zur Entwicklung der kommenden zehn bis fünfzehn Jahre leisten würden.



Fünf Investmentthemen für die Zukunft:



Cloud Computing sorge dafür, dass Daten als "Rohstoff des 21. Jahrhunderts" jederzeit flexibel abrufbar seien. Dies senke Kosten und sei Voraussetzung für disruptive Geschäftsmodelle.



Das Internet der Dinge in Form der Vernetzung von Alltagsgegenständen helfe dabei, Innovationen umzusetzen. Sensoren würden Daten sammeln und in Echtzeit Datenbanken speisen, von denen andere automatisierte Geräte profitieren könnten. Auch in anderen Branchen wie beispielsweise Versicherungen seien Innovationen wahrscheinlich: Versicherungsprämien könnten sich künftig beispielsweise an der Nutzungsdauer von Autos orientieren.



Künstliche Intelligenz (KI) sorge dafür, dass Maschinen immer mehr Aufgaben selbst übernehmen könnten. Neben dem selbstfahrenden Auto seien automatisierte Diagnosen auf Basis von Millionen Datensätzen im medizinischen Bereich denkbar.



Roboter würden die Effizienz steigern und dabei helfen, Abläufe völlig zu automatisieren. Dies führe zu gesteigerter Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Während Produzenten bei ihren Abläufen noch stärker als bislang auf Roboter setzen würden, könnte der Einzelhandel dank automatischer Systeme Supermärkte ohne Kassen oder Lieferungen per Drohne einführen.



Die Blockchain-Technologie könnte Transaktionskosten drastisch senken und bestehende Verträge effizienter gestalten sowie deren Einhaltung automatisch überwachen. (Ausgabe vom 01.02.2018) (02.02.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der technologische Wandel kann in den großen Volkswirtschaften für langfristig höhere Wachstumsraten sorgen, so der langfristige Kapitalmarktausblick "Long Term Capital Market Assumptions" (kurz: LTCMA) von J.P. Morgan Asset Management.Die Experten würden davon ausgehen, dass künftige technologische Entwicklungen die langfristigen Wachstumserwartungen in den größten Volkswirtschaften für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre um zusätzliches potenzielles Wachstum von mindestens 100 Basispunkten erhöhen würden. Besonders profitieren sollten dabei Volkswirtschaften mit einem besonders hohen Anteil älterer Menschen, wie beispielsweise Japan, da diesen in der Vergangenheit aufgrund ihrer demografischen Struktur schwächere Wachstumsperspektiven attestiert worden seien. Der technologische Fortschritt schwäche diese Nachteile jedoch ab. Investoren können sich schon heute auf die zukünftigen technologischen Veränderungen einstellen - dazu haben die Experten von J.P. Morgan Asset Management fünf Investmentthemen identifiziert.Mit zunehmender Rechenleistung und verbesserter Verfügbarkeit von Daten werde künstliche Intelligenz zum Schlüssel, um bisherige Abläufe effizienter zu gestalten und somit Wachstum zu erzielen. Allerdings seien mit dem technologischen Wandel auch negative Nebeneffekte verbunden, wobei sich diese disruptiven Effekte begrenzen lassen würden. "Die Geschichte zeigt, dass technologischer Fortschritt zwar einerseits Jobs überflüssig macht, zugleich aber häufig neue, qualifiziertere Beschäftigungsverhältnisse schafft", erläutere Christoph Bergweiler, Leiter J.P. Morgan Asset Management in Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland."Damit Volkswirtschaften von Zukunftstechnologien profitieren können, wird es entscheidend sein, dass Regierungen Strategien wie steuerliche Anreize für Investitionen in die menschliche Arbeitskraft umsetzen, um kurzzeitige negative Folgen abzufedern und der Bevölkerung dabei zu helfen, den technologischen Wandel anzunehmen. Auch gilt es, die Kaufkraft der Konsumenten durch Umverteilung wirtschaftlicher Erträge zu erhalten", betone Bergweiler."Bereits in der Vergangenheit haben technologische Neuerungen zahlreiche Beschäftigungsverhältnisse obsolet gemacht, ohne dass die Bedeutung menschlicher Arbeitskraft abgenommen habe. Im Gegenteil seien durch neue Technologien oftmals neue Jobs entstanden. Der Schlüssel, um den negativen Folgen des technologischen Wandels zu begegnen, liege daher darin, Arbeiter und Angestellte dahingehend zu schulen, künftig Technologie produktiv nutzen zu können. In Zukunft geht es nicht darum, ob Menschen die Arbeitswelt bestimmen oder Maschinen. Es geht darum, dass beide so gut wie möglich zusammenarbeiten", so Bergweiler.