Im Zuge der aktuellen Ereignisse, geprägt durch globale Omikron-Sorgen, dem erneuten Lockdown in den Niederlanden und die innerparteiliche Torpedierung von Bidens 1,75 Billion Dollar schweren Klima- und Sozialplans müsse sich der Markt zum Wochenstart neu orientieren. Die Kombination aus Corona- und Wachstumssorgen würden in einer ungünstigen Jahresendphase zurückkehren, in der Investoren schnell verleitet seien, ihre Jahresgewinne nicht aufs Spiel setzen zu wollen. Die Widerstandsfähigkeit des längerfristigen Aufwärtstrends werde zum Jahresende nochmal auf die Probe gestellt.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,7% korrigiert. Er habe bei 35.365 Punkten geschlossen. Schwach seien die Sektoren Technologie (-5,1%), Energie (-5,0%) und zyklischer Konsum (-4,3%) gewesen. Defensive Sektoren wie Gesundheit (+2,5%) seien hingegen gefragt gewesen. Noch immer würden sich die Marktteilnehmer um eine sich verfestigende, steigende Inflation sorgen. Die Produzentenpreise für den November seien auf Jahressicht um 9,6% gestiegen. Die US-Notenbank gerate immer mehr unter Druck die unterstützende Geldpolitik weiter zurückzufahren, und genau dies habe sie vergangene Woche angekündigt.



Auch zu Beginn der aktuellen Handelswoche sehe es nicht gut aus, die Dow Jones-Futures würden heute eine negative Eröffnung unter der 35.000 Punkte Marke signalisieren. Die Analysten würden Anlegern raten, sich nicht von der zu erwartenden Panik anstecken zu lassen. Aus ihrer Sicht sei die Korrektur bereits recht weit fortgeschritten, auch wenn die finale Bewegung einer Korrektur naturgemäß den größten Schaden aufgrund der hohen Volatilität anrichte. Es werde heute wahrscheinlich zum Test der 200-Tage-Linie im Dow Jones kommen, die aktuell bei 34.687 Punkten liege. Ein Bruch dieser Linie sei wünschenswert, denn so werde der dringend nötige Wash-out generiert.



Die nächste kritische Unterstützung liege im Bereich von 34.000 Punkten, denn sie könnte für eine abgeschlossene Topformation stehen. Selbst wenn der Dow Jones dieses Level in dieser Woche brechen, also eigentlich ein Verkaufssignal generieren sollte, sollten sich die Marktteilnehmer nicht nervös machen lassen. Das worst-case-Szenario sei ein Test des Bereichs von 33.000 Punkten (Verlaufshoch vom 18.März 2021). Die Analysten würden davon ausgehen, dass man gegen Ende der Woche, spätestens zwischen den Weihnachtsfeiertagen eine Rally starte, die sie für investierbar halten würden. Nochmal zur Klarstellung, selbst wenn die US-Börsen dabei seien eine Topformation zu bilden, würden sie zunächst davon ausgehen, dass die US-Börsen noch einmal eine Erholung sehen würden, die durchaus zu neuen Hochs führen könne.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 174,70%-Punkten. Am europäischen Rentenmarkt seien die Anleihenkurse gestiegen, nachdem derzeit nicht mit Zinsschritten der EZB nach oben zu rechnen sei. Besonders gesucht gewesen seien wieder die Anleihen aus der Peripherie, vor allem aus Spanien und Italien. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notiere bei -0,39%. Die Analysten würden weiter mit hoher Volatilität an den Rentenmärkten rechnen. Sollte sich der Verkaufsdruck an den Aktienmärkten verstetigen, dürften die Rentenmärkte davon profitieren. Kurse beim Bund-Future oberhalb von 175,02/175,34 %-Punkten wären dann die Folge.



Die Analysten hätten an dieser Stelle schon öfter auf die gefährliche Gemengelage von stark steigenden Neuinfektionen im Zuge der sich ausbreitenden Omikron-Variante und der möglichen Konjunkturabschwächung hingewiesen. Aktuell scheine die Mehrheit der Anleger die Gefahr zu realisieren und positioniere sich defensiver. Bis zum Jahresende würden die Analysten eine defensivere Ausrichtung für richtig halten. Erst nach den Feiertagen werde sich zeigen, ob ein positiver Start ins neue Aktienjahr gelinge. (20.12.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gab in der letzten Woche rund 92 Punkte oder 0,59% nach und schloss die Woche bei 15.531 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zum Wochenende hätten stärkere Gewinnmitnahmen eingesetzt, nachdem der ifo-Index den sechsten Monat in Folge im Minus notiert habe. Neben zunehmenden Konjunktursorgen belaste primär die Ausbreitung der neuen Virus-Variante Omikron. An den asiatischen Börsen sei es heute zu stärkeren Einbußen gekommen. Vor allem die Nachricht über Schwierigkeiten bei der Umsetzung des billionenschweren Konjunkturpakets von US-Präsident habe für Kurseinbußen gesorgt. Dementsprechend würden heute die Eröffnungskurse an den europäischen Börsen ausfallen.Der DAX starte mit starken Kursabschlägen im Bereich um 15.150 Punkten und nähere sich somit rapide den Kursniveaus von Anfang Dezember. Damit sinke die Hoffnung auf eine Jahresendrally immer mehr. Gelinge es im heutigen Handelsverlauf nicht die Kurseinbrüche zu minimieren, drohe weiterer Abgabedruck bis in den Bereich um 14.905/14.815 Punkten. Auf der Oberseite müsste der DAX schnell über die 200-Tage-Linie bei aktuell 15.496 Punkten ansteigen. Allerdings warte bereits bei 15.653 Punkten ein massiver Widerstand, der einen weiteren Anstieg limitieren dürfte.