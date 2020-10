Der EURO STOXX 50 verbleibe somit leicht über seiner Unterstützungszone aber unter dem neuralgischen Wendebereich bei der 50- und 100-Tage-Linie bei ca. 3.275 Punkten. Auf dem Weg zu der 3.300 Punktemarke sei somit erneut mit Rücksetzern bis in die Stabilisierungszone der letzten Monate bei ca. 3.200 Punkten zu rechnen. Zudem deute der Verlauf der Bollinger-Bänder (hohes Bollinger-Band liege bei 3.305 Punkten und niedriges Bollinger-Band bei 3.127 Punkte) darauf hin, dass kurzfristige Bewegungen nach unten deutlich mehr Luft als nach oben hätten.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche überwiegend konsolidiert, habe jedoch leicht um 0,1% zugelegt. Nach einem robusten Wochenauftakt hätten Gewinnmitnahmen aufgrund der beginnenden Berichtssaison für eine milde Konsolidierung gesorgt. Er habe bei 28.606 Punkten geschlossen. Aus Sicht der Analysten sei die Konsolidierung noch nicht ganz ausgestanden und so könnte man erneut eine eher durchwachsene Börsenwoche an den US-Börsen sehen. Auf der Unterseite sei die 50-Tage-Linie (aktuell bei 27.969 Punkten) die nächste Unterstützung. Der Bereich bei 28.000 Punkten sei eine sehr robuste Unterstützungszone, sodass der Analyst davon ausgehe, dass diese zunächst halten werde.



Aus Sicht der Analysten habe die Aufwärtsbewegung nach einer Konsolidierungsphase durchaus noch Potenzial. Sie könnte uns im weiteren Oktoberverlauf begleiten und so könnten wir vor der US-Wahl im Bereich des Allzeithochs von 29.569 Punkten stehen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Zunächst müsse jedoch das Verlaufshochs von Anfang September bei 29.199 Punkten überwunden werden. Dennoch würden die Analysten es nach wie vor für möglich halten, dass es sich bei der Erholung seit Ende März nur um eine Bärenmarktrally handle. Sie würden eine klarere Einsicht nach den US-Wahlen erwarten.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) notiere aktuell bei 175,95 Prozentpunkten. Damit habe der Future allein in der letzten Woche um 120 BP zulegen können. Die Analysten würden dies als Reaktion auf die stark angestiegen Neuinfektionszahlen sehen. Sie würden davon ausgehen, dass die Risikoaversion noch länger bestehen bleibe und somit gute Chancen bestünden, dass der Bund-Future auf dem hohen Niveau verharren könne. Widerstände würden sich bei 176,94 Prozentpunkten sowie bei 177,17/37 Prozentpunkten finden. Unterstützungen würden sich bei 175,71 Prozentpunkten gefolgt von 175,07 und 174,76 Prozentpunkten ausmachen lassen.



Die Unsicherheit über das weitere Ausmaß der Corona-Pandemie, die bevorstehenden US-Wahlen aber auch die never ending Story Brexit dürften die Kapitalmärkte auch weiterhin belasten. Solange beim DAX die vorherrschende Seitwärtsrange nicht verlassen werde, würden die Analysten neutral positioniert bleiben. (19.10.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Wieder einmal gelang es dem DAX nicht, die in der Vorwoche erzielten Kursgewinne zu verteidigen bzw. auszubauen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der Deutsche Aktienindex habe in der vergangenen Handelswoche 142 Punkte oder 1,08% verloren. Der DAX habe bei 12.909 Punkten geschlossen. Trotz weiter stark ansteigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus würden die Börsen heute mit Kursgewinnen starten. Damit würden sie den Vorgaben der Wall Street sowie den asiatischen Börsen folgen. Positiv würden die heute veröffentlichten Konjunkturdaten aus China aufgenommen.Trotz des freundlichen Wochenstarts bleibe der DAX seit Wochen in seiner Range 12.250 zu 13.314 Punkten gefangen. Aktuell notiere der DAX oberhalb der bei 12.957 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie. Kurzfristig bedürfe es eines Anstiegs über die seit dem Hoch vom 03.09.2020 bestehende Abwärtstrendlinie bei aktuell 13.095 Punkten, um die vorgenannte Marke in Angriff nehmen zu können. Unterstützungen würden sich bei 12.900 Punkten finden, gefolgt von 12.840 Punkten sowie 12.700 Punkten. Unterhalb von 12.400 Punkten drohe ein Test der unteren Begrenzung der aktuellen Handelsspanne 12.250/13.314 Punkten. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.245 Punkten aus dem Handel gegangen und auf Wochensicht einen Kursverlust von -0,86% erzielt. In der vergangenen Woche habe der EURO STOXX 50 die 3.300 Punkte-Marke nicht verteidigen können und sei sogar am 15.10.2020 deutlich bis tief in seine Stabilisierungszone bei ca. 3.200 Punkten eingebrochen. Positiv zu bewerten sei, dass die Stabilisierungszone gehalten habe und eine Erholungsbewegung leicht über die 200-Tage-Linie vollzogen worden sei, wodurch der EURO STOXX 50 trotz Gewinnmitnahmen die Woche vergleichsweise stabil abgeschlossen habe.