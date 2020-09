Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.137 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von 4,45% erzielt. Wie letzte Woche angemerkt, habe sich das technisch angeschlagene Gesamtbild bestätigt. Die Handelsspanne, die seit August zwischen 3.220 und 3.400 Punkten um die 200-Tage-Line oszillierend verlaufen sei, sei endgültig nach unten durchbrochen worden. Zudem sei die 100-Tage-Linie (3.225 Punkten) als letzte offensichtliche technische Unterstützung in einem dynamischen Zug durchbrochen worden, sodass sich die nächste Stabilisierung im Bereich des Tagestiefs vom 15. Juni bei knapp über 3.050 Punkten finde. Sollte es nicht in diesem Bereich zu einer Bodenbildung kommen, werde die 3.000 Punktemarke getestet. In den letzten Monaten habe der EURO STOXX 50 nach rapiden Einbrüchen zumeist eine schnelle und konsequente Gegenbewegung gezeigt. Der heutige positive Wochenstart könnte erneut darauf hindeuten. In Anbetracht der unsicheren Corona-Nachrichtenlage in Europa und dem eventuellen Enttäuschungspotenzial der Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal bleibe die Lage jedoch weiter volatil.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,7% konsolidiert und bei 27.174 Punkten geschlossen. Lediglich der NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) (1,1%), dank Technologietiteln, habe sich gegen den Trend stemmen können. Der Dow Jones habe die vierte Woche in Folge verloren und sei Anfang letzter Woche unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 27.528 Punkten) gerutscht. Interessanterweise habe die Konsolidierung in der Vorwoche nicht zu einem Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 26.279 Punkten) geführt, die nur etwa 1% unter dem Intraday-Tief des Wochenverlaufs verlaufe. Ein Test dieser wichtigen Marke hätte aus unserer Sicht einen Washout ermöglicht und das Potenzial einer anschließenden Erholung deutlich erhöht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Dennoch würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank davon ausgehen, dass der Dow Jones in den nächsten Wochen nach oben ausgerichtet sein sollte. Die 50-Tage-Linie bzw. das Verlaufshoch vom 8. Juni (bei 27.580 Punkten) sollte der Erholung nur wenig Widerstand entgegensetzen. Das Erreichen des Verlaufshochs von Anfang September bei 29.199 Punkten würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im weiteren Verlauf für ein realistisches Ziel halten. Sie würden es nach wie vor für möglich halten, dass es sich bei der Erholung seit Ende März nur um eine Bärenmarktrally handle, dennoch würden die Analysten davon ausgehen, dass die US-Börsen zunächst einen weiteren Anlauf nach oben unternähmen. Mittelfristig sähen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank nach wie vor negative Divergenzen, die noch nicht aufgelöst seien, die nach einer jetzt von ihnen erwarteten Erholung zu einem Retest der 200-Tage-Linie führen könnte.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 174,59 Prozentpunkten. Zuletzt habe der Rentenmarkt von der Schwäche am Aktienmarkt profitieren können, sodass ein kurzfristiger Aufwärtstrend ausgebildet worden sei. Zuletzt habe der MACD-Indikator ein Kaufsignal gebildet. Der Widerstand im Bereich von 175 Prozentpunkten habe noch nicht überwunden werden können. Ob dies in den kommenden Tagen gelinge, hänge nicht zuletzt von den Aktienmärkten ab.



Noch laste die Saisonalität auf den Aktienmärkten. Diese Phase dürfte noch ca. zwei Wochen anhalten. Wie sich die Aktienmärkte dann weiterentwickeln würden, hänge mit den genannten Faktoren zusammen. Sollte die Corona-Pandemie auch bei uns zu einer zweiten Welle führen, kann dies negative Implikationen für die Konjunktur haben und die Aktienmärkte erneut belasten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Auch die bevorstehenden US-Wahlen hätten einen Effekt auf die Aktienkurse und sollten bei der Anlageentscheidung mit einbezogen werden. (28.09.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verlor in der vergangenen Handelswoche 647 Punkte oder 4,93%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zum Wochenschluss habe der Verkaufsdruck erst bei 12.342 Punkten gestoppt werden können, bevor es zu einer leichten Erholung gekommen sei und der DAX bei 12.469 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Vor allem die starke Zunahme bei den durch das Coronavirus ausgelösten Covid-19-Erkrankungen habe für erhöhten Abgabedruck gesorgt. Hinzu würden die bevorstehende US-Wahl sowie das Brexit-Chaos belasten. Nachdem zuletzt alle wichtigen Unterstützungen gerissen worden seien, drohe weiterer Abwärtsdruck.Jedoch überrasche der DAX in der heutigen Eröffnung auf der Oberseite. Vor allem befeuert von festen Vorgaben der Wall Street unternehme der DAX einen ersten Erholungsversuch. Widerstände fänden sich bei 12.830 Punkten, 12.946 Punkten (38-Tage-Linie) sowie dem Gap 13.116/12.998 Punkten. Aber letztendlich bedürfe es eines Ausbruchs über die seit August 2018 bestehende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 13.249 Punkten, um die Chance auf einen Test der 14.000 Punkte Marke zu bewahren. Solange die Saisonalität noch belastend wirke, dürfe die Unterseite nicht aus den Augen verloren werden. Unterstützungen fänden sich bei 12.505 Punkten, 12.342 Punkten sowie 12.184 Punkten.