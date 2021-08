In einem Aufwärtsszenario sehen wir gute Chancen, dass das Zehn-Jahres-Hoch vom 13. August bei 4.242 Punkten wieder erreicht werden kann, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. In Anbetracht der traditionell schwächeren Sommerphase zeige sich der Euro STOXX 50 relativ robust, obwohl das Handelsvolumen weiterhin rückläufig sei. Auf der Unterseite würden die 50-Tage-Linie sowie das untere Bollinger-Band bei ca. 4.110 Punkten eine technisch solide Unterstützungszone bilden. Im vorbörslichen Futures-Handel deute sich nach dem versöhnlichen Wochenausklang ein leicht positiver Wochenstart an.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,0% zugelegt. Er habe bei 35.456 Punkten geschlossen und befinde sich somit nicht mehr weit weg von seinem Allzeithoch bei 35.629 Punkten. Die marktbreiten Indices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) befänden sich bereits auf frischen Allzeithochs. Die US-Notenbank habe die Börsen am Freitag mit der Aussage unterstützt, wonach es noch zu früh sei, das Anleihen-Kaufprogramm zurückzufahren, bevor sich der Arbeitsmarkt noch nicht weiter erholt habe, dass aber wahrscheinlich noch vor Jahresende damit begonnen werde, die Geldpolitik jedoch trotzdem noch als sehr unterstützend angesehen werden könne. Dies habe am Freitag zu robusten Kursgewinnen auch bei Zyklikern geführt, die bis dato nur unzureichend profitiert hätten.



Wir rechnen in dieser Börsenwoche in Summe mit noch steigenden Kursen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Insofern würden die Analysten auch davon ausgehen, dass man im Dow Jones noch einmal das Allzeithoch bei 35.629 Punkten erreiche und auch überwinden können werde. Ein Vorstoßen bis in den Bereich von 35.700 Punkten erscheine gut möglich. Auf der Unterseite sei die 38-Tage-Linie (aktuell bei 35.061 Punkten) die nächste Unterstützung, gefolgt von der 50-Tage-Linie (aktuell bei 34.910 Punkten). Mit einem Test dieser Marken würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank jedoch erst im September rechnen. Klar sei aber, dass die Rally, die im Juli begonnen habe, weiter fortgeschritten sei und sich das Momentum im September abschwächen sollte und eine Konsolidierung wahrscheinlicher mache.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 175,97%-Punkten. Der Rentenmarkt habe sich zum Wochenausklang leicht stabilisieren können, nachdem er zuvor wegen steigender Erzeugerpreise sowie der anhaltenden Tapering-Diskussion in den USA unter Druck geraten sei. Die Markttechnik sei somit unter Druck geraten. Die Indikatoren würden auf anhaltenden Druck hindeuten, zumal MACD und Stochastik unter ihrer Signallinie notieren würden. Die nächste Unterstützung liege bei 175,34%-Punkten.



Die europäischen Aktienmärkte seien anhaltend orientierungslos. Während die amerikanischen Börsen weiter nach oben tendieren würden. Solange die bekannten Unsicherheitsfaktoren die Anleger beunruhigen würden, dürfte sich an der Situation wenig ändern. (30.08.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Trotz diverser Belastungsfaktoren konnte sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der letzten Woche leicht stabilisieren und 44 Punkte oder 0,28% zulegen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zum Wochenschluss sei leichte Kaufbereitschaft aufgekommen, als erste Ergebnisse der Notenbanktagung in Jackson Hole bekannt geworden seien. FED-Präsident Powell sei sichtlich bemüht gewesen, die Inflationsrisiken herunterzuspielen und die Angst vor einem schnellen Zinsanstieg einzudämmen. Scheinbar sei ihm dies gelungen, denn heute sei es an den asiatischen Börsen leicht nach oben gegangen. Vor allem an den chinesischen Börsen sei es nach oben gegangen, als Anleger bei den arg gebeutelten Technologiewerten zugegriffen hätten. Widerstände fänden sich bei 15.933/15.966 Punkten, gefolgt von 15.998/16.012 Punkten. Auf der Unterseite finde sich eine breite Unterstützung bei 15.702/15.675 Punkten. Sollte der DAX unter 15.622 rutschen, wäre Platz bis maximal 15.555 Punkte.Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.190 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 1,04% zugelegt. Auf Sektorenebene hätten sich die zyklischen Sektoren, die zwei Wochen zuvor die größten Einbußen verzeichnet hätten, wieder erholen können. Der Grundstoffsektor habe 3,10% zugelegt und der Tourismussektor 2,42%. Defensive Sektoren wie Versorger (-2,28%) sowie der Gesundheitssektor (-1,64%) hätten wiederum nachgegeben. Charttechnisch betrachtet, bleibe der langfristige sowie der kurzfristige Aufwärtstrend in Takt, wobei er sich kurzfristig abschwäche.