Die Aktienmärkte in Asien hätten heute Nacht mehrheitlich im negativen Bereich tendiert und würden die Börsen weltweit belasten. Nichtsdestotrotz würden die europäischen Standardwerte mit einem leichten Plus starten. Gesucht seien vor allem die Bereiche Gesundheit, Rohstoffe und Industriewerte. Charttechnik sei vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine nur wenig aussagekräftig. Die bei 3.913 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie stelle einen Widerstand dar, welchen es zu überwinden gelte, damit der Index schnell in Richtung der 4.000er Marke steigen könne. Kurse unter 3.845 Punkte würden die Analysten negativ interpretieren.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 0,3% gewonnen. Er habe bei 34.861 Punkten geschlossen. Auch in der letzten Woche habe die unsichere geopolitische Lage belastet. Damit habe sich die Hängepartie unter der Marke von 35.000 Punkten fortgesetzt. Vor allem der starke Anstieg bei den Renditen am US-Anleihenmarkt habe größere Kurssprünge verhindert. Obwohl in Brüssel die Weichen für ein Gesetz über digitale Märkte, das Unternehmen wie Facebook und Google eindämmen und für faireren Wettbewerb sorgen solle, verabschiedet worden sei, hätten die entsprechenden Werte dennoch zulegen können. Weiter aufwärts gegangen sei es mit Werten aus dem Energiesektor.



Die Charttechnik sei aktuell nicht von Belang. Dennoch würden die Analysten kurz darauf eingehen wollen. Aktuell sei der Weg über die vorgenannte Marke von 35.000 Punkten durch die eng beieinander liegenden 90- und 200-Tage-Linien bei 34.993/34.977 Punkten gedeckelt. Nach den Meldungen aus China über den Lockdown in Shanghai dürfte die Wall Street ebenfalls belastet werden. Die Futures würden einen niedrigeren Wochenstart signalisieren.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 158,32%-Punkten. Im Wochenvergleich sei somit ein Rückgang von 307 Ticks zu verzeichnen. Der Fall unter die Marke von 160 Punkten bedeute, dass das Rentenbarometer erstmals seit über drei Jahren wieder im Bereich positiver Renditen angekommen sei. Vermutlich besitze die Marke von 160 Punkten eine hohe Anziehungskraft. Somit könnte die Abwärtsbewegung zumindest kurzfristig gestoppt sein und in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Auch temporäre Anstiege des Bund-Futures als Gegenreaktion auf den Kursverfall seien denkbar.



Der Verlauf des Ukraine-Krieges bleibe unberechenbar. Die Analysten würden zunächst defensiv positioniert mit einem Fokus auf Qualitäts- sowie Valueaktien bleiben. An schwachen Tagen könnten Investoren mit einem entsprechenden Risikoprofil Positionen aufbauen. (28.03.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte verzeichneten in der letzten Handelswoche einen moderaten Rückgang um 0,7%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auffallend sei, dass die Hoch-Tief-Spannen in der letzten Woche geringer ausgefallen seien als in den Wochen davor. Dies deute auf eine zumindest temporäre Beruhigung des Marktgeschehens hin. Charttechnisch bleibe es bei den Widerständen im Bereich um 14.500 Punkten auf der Oberseite und 14.110 und 13.975 Punkten auf der Unterseite beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Ein Sprung über den Widerstandsbereich bei 14.500 Punkten würde zunächst ein Potenzial bis in den Bereich um 14.800 Punkten freisetzen. Erst Notierungen über der Marke von 14.800 Punkten würden die Beendigung des übergeordneten Abwärtstrends bedeuten. Auf der Unterseite sollte die Marke von rund 14.000 Punkten nach Möglichkeit nicht mehr verletzt werden. Die technischen Indikatoren seien in der Summe der neutral zu bewerten.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.868 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 0,89% abgegeben. Damit scheine zumindest kurzfristig die Aufwärtsbewegung seit dem Tief vom 07. März zum Stillstand gekommen zu sein. Bereits in der letzten Woche habe sich der EURO STOXX 50 Index mehr oder weniger seitwärts bewegt. Auffallend dabei sei die geringe Dynamik, gut abzulesen am DMI Indikator. Der erneute Lockdown einer Millionen-Metropole in China führe zu zunehmenden Sorgen um die globalen Lieferketten.