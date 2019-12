Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gab es wenig Newsflow unter den Einzeltiteln, was auch nicht zuletzt dem verkürzten Handel in den USA geschuldet ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Derweil habe der weltgrößte Erdölkonzern Saudi Aramco ein Zwischenziel bei seinem Börsengang erreichen können. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist für Kleinanleger am Donnerstag hätten nach Angaben des Lead-Managers Samba Capital bis Freitag institutionelle und private Investoren Gebote über USD 44,3 Mrd. eingereicht, was dem 1,7-fachen des von Saudi-Arabien erwarteten Erlöses für 1,5% an dem Ölriesen entspreche.Positiv aufgenommen worden seien derweil die jüngsten Geschäftszahlen von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF). Aufgrund der aus einem Deal mit dem ehemaligen Konkurrenten RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) resultierenden innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY)-Übernahme Mitte September habe sich ein Vergleich der Ergebnisse mit denen aus dem Vorjahr schwierig gestaltet. Trotz leichter Ergebnisrückgänge in den ersten neun Monaten habe der Konzern seinen Ausblick für 2019 angehoben. Die Aktie habe den Handelstag mit einem Plus von 3,2% beendet. (02.12.2019/ac/a/m)