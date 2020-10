Bonn (www.aktiencheck.de) - Heute nach Börsenschluss wird Microsoft Quartalszahlen vorlegen; am Donnerstag folgen die Berichte von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) und Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), so die Analysten von Postbank Research.



Analysten würden prognostizieren, dass der IT-Sektor im dritten Quartal trotz Coronavirus-Krise ähnlich hohe Gewinne eingefahren habe wie im Vorjahresquartal. Diese Krisenfestigkeit habe Tech-Aktien 2020 in neue Höhen getrieben. Der Sektor stehe inzwischen für 28 Prozent des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0); Blasen-Propheten würden deshalb bereits die nächste Dotcom-Bubble ausrufen. Dabei seien IT-Werte nicht ansatzweise so spekulativ wie Ende der 1990er-Jahre. Hätten sich damals zahlreiche Geschäftsmodelle als Luftnummern entpuppt, seien die Unternehmen heute äußerst profitabel. Das Verhältnis aus Kurs und Gewinnausschüttungen (Aktienrückkäufe + Dividenden) liege derzeit so hoch wie im Schnitt der vergangenen 30 Jahre und sechs Mal unter dem Niveau der IT-Blase. Wenngleich einige Bewertungen auf den ersten Blick hoch erscheinen würden, würden die Analysten von Postbank Research den Sektor deshalb nicht für überbewertet halten. (27.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.