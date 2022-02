Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) charttechnisch unter die Lupe.Seit Juli 2020 habe die TeamViewer-Aktie deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. In der Spitze sei der Titel von fast 55 EUR auf unter 11 EUR zurückgefallen. Möglicherweise habe das Papier nun aber das Schlimmste überstanden. Einen wichtigen Fingerzeig in diese Richtung würden derzeit die quantitativen Indikatoren liefern. So lägen im Verlauf des RSI und des MACD inzwischen Abwärtstrendbrüche vor - ersterer habe zuvor bereits eine Bodenbildung ausgeprägt. Gleichzeitig liefere der Aroon gerade ein neues Einstiegssignal. Charttechnisch "münze" die Aktie die beschriebenen Indikatorensignale gerade in einen Spurt über die jüngsten Verlaufshochs bei 15 EUR um. Damit nehme die Bodenbildung seit Herbst vergangenen Jahres mehr und mehr Form an. Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorge in diesem Zusammenhang das gestrige Aufwärtsgap auf Tagesbasis bei 13,63/14,68 EUR. Die erfolgreiche untere Umkehr eröffne nun ein kalkulatorisches Erholungspotenzial von gut 4 EUR. Auf der Unterseite sei indes die o. g. Kurslücke als Stop-Loss prädestiniert, womit im Umkehrschluss auch ein attraktives Chance-Risiko-Profil gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:15,315 EUR -1,70% (03.02.2022, 08:42)