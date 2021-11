Hinweis auf Interessenkonflikte:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (22.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der angeschlagene Softwareanbieter TeamViewer wolle derzeit das Geld zusammenhalten und erst im kommenden Jahr intensiver über die Verwendung freier Mittel nachdenken. "Zunächst geht es für uns darum, dass wir einige fundamentale Zweifel ausräumen, indem wir über einige Quartale unsere Prognosen sicher erfüllen", habe Vorstandschef Oliver Steil im Interview der "Börsen-Zeitung" (Samstag) gesagt."Dann werden wir überlegen, wo wir sinnvoll in Wachstum investieren können, und uns dafür auch wieder mögliche Zukäufe anschauen. In dem Fall wollen wir nicht ohne Cash dastehen", so der Manager. Sollten sich dann keine sinnvollen Wachstumschancen anbieten, könne man immer noch über eine Dividende nachdenken."Ich glaube allerdings, dass wir uns in einem so dynamischen Wachstumsmarkt bewegen, dass sich auch weiterhin andere Ideen finden", habe Steil dem Blatt gesagt. Binnen Jahresfrist würden die Investoren vermutlich wissen wollen, was TeamViewer konkret mit seinen finanziellen Mitteln vorhabe.Einen Aktienrückkauf sehe der Chef des MDAX-Konzerns kritisch: "Ich glaube nicht, dass man mit so einer kurzfristigen Aktion Wert generieren kann." Er habe auf die seiner Ansicht nach hohe bereinigte operative Marge bei gleichzeitig hohem Wachstum verwiesen - das habe in der Unternehmenslandschaft durchaus noch Seltenheitswert. "Das muss viel mehr im Bewusstsein verankert werden.""Der Aktionär" bleibt vorerst weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link